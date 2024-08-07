شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتفاع نسبة الرطوبة مرتبط بزيادة آلام التهاب المفاصل؟ 6 نصائح لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

من الجفاف إلى سوء جودة النوم إلى زيادة تهيج الجلد والحلق، يمكن أن تكون الرطوبة الزائدة في الهواء ضارة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات مزمنة موجودة مسبقًا مثل التهاب المفاصل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.



تشير العديد من التقارير إلى أن الرطوبة، إلى جانب عوامل أخرى مثل درجات الحرارة وتغيرات الطقس، تؤدي إلى زيادة اعراض التهاب المفاصل.

وزيادة الرطوبة في الهواء يمكن أن تؤدي إلى تمدد السوائل في المفاصل، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأعصاب ويسبب الألم. كما يمكن أن تجعل الظروف الرطبة من الصعب على الجسم تبريد نفسه، مما قد يسبب الالتهاب وعدم الراحة. علاوة على ذلك، من المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل من أن عضلاتهم وأوتارهم تصبح أكثر تصلبًا في الطقس الرطب، مما يساهم في زيادة الألم وتقليل القدرة على الحركة.

والأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من التهاب المفاصل، وخاصة هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، قد يتأثرون أكثر بتغيرات الرطوبة، وفى حالة هشاشة العظام، يمكن أن يكون الجلد حساسًا بشكل خاص للتغيرات في الطقس، بما في ذلك الرطوبة. يمكن أن يتفاقم التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو اضطراب مناعي ذاتي يسبب التهابًا في المفاصل، أيضًا مع التغيرات في الرطوبة والضغط الجوي.علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من الألم العضلي الليفي، وهي حالة ترتبط غالبًا بالتهاب المفاصل، من المرجح أيضًا أن يعانوا من زيادة الألم مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

كيفية التعامل مع التهاب المفاصل

للتعامل مع آلام التهاب المفاصل خلال فترات الرطوبة العالية، يمكن للأشخاص اتباع عدة استراتيجيات. وتشمل هذه الاستراتيجيات:

-الحفاظ على النشاط البدني من خلال ممارسة التمارين منخفضة التأثير مثل السباحة أو اليوجا

-الحفاظ على دفء المفاصل باستخدام الملابس المناسبة أو وسادات التدفئة

-البقاء رطبًا

-الحفاظ على نظام غذائي صحي

-تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، والأدوية الموصوفة، والعلاجات الموضعية

-استخدام مزيل الرطوبة داخل المنزل