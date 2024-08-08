شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 مشروبات للسيطرة على تدهور صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

يموت أكثر من 17 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام، مما يجعل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة، وفي ظل هذه الظروف الخطيرة وزيادة عدد مرضى القلب، يصبح من الضروري الحفاظ على صحة قلبك، إن الحفاظ على نمط حياة جيد وتناول نظام غذائي متوازن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت مبكر. ولكن إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية، فيمكن الوقاية منها بالأدوية المناسبة ونمط حياة صحي، وفقا لما نشره موقع thehealthsite



و في كثير من الأحيان، من الصعب اكتشاف أمراض القلب مبكرًا، حيث يعاني بعض الأشخاص من أعراض أقل أو لا يعانون منها على الإطلاق. في الواقع، تكون معظم النوبات القلبية صامتة. في هذه الحالة، يجب أن نسعى جميعًا إلى اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية للحفاظ على صحة قلبنا. يعد البقاء رطبًا أحد العادات الجيدة العديدة التي تحافظ على صحة القلب لأنها تعمل على تحسين إمداد الدم بالأكسجين وتحافظ على عمل وظائف الجسم بشكل صحيح. هناك العديد من العصائر والمشروبات التي يمكنك تجربتها للاستفادة من تغذيتها الصحية والحفاظ على صحة قلبك.

إليكم أفضل 5 مشروبات إلى جانب الماء يمكنها أن تساعدك على الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة القلب.

عصير البنجر



البنجر هو نبات جذري غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الصحية. يحتوي البنجر على حمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم. قيمته الغذائية العالية تجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على صحة القلب. وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن شرب عصير البنجر يوميًا يمكن أن يقلل من الالتهابات في الأوعية الدموية ويمنع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

عصير الخضار

إن تناول كوب من العصير الأخضر الذي يحتوي على خضروات مخلوطة خضراء اللون مثل السبانخ أو الكرنب أو الخيار أو عشبة القمح مع إضافة النعناع الطازج يمكن أن يعزز مناعتك ويزودك بمغذيات صحية ويساعدك على الحفاظ على صحة قلبك. تعتبر الخضراوات الخضراء مصدرًا ممتازًا لفيتامينات أ، ب، ج، هـ، ك. كما أن الخضراوات الورقية غنية بالحديد والزنك والبوتاسيوم. كما تساعد على خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة وتنظيم ضغط الدم الصحي.

عصير الجزر



الجزر مصدر ممتاز لفيتامين أ، ب6، ك1. كما أن الجزر غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والأنثوسيانين. تساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل الإجهاد التأكسدي ومحاربة الجذور الحرة. يمكن أن يساعد كوب من عصير الجزر في خفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من أمراض القلب المزمنة.

عصير التوت البري



يحتوي التوت البري على معادن صحية ومضادات أكسدة قوية تضمن صحة القلب وتمنع خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يعد التوت البري مصدرًا رائعًا لفيتامين سي ويساعد في تعزيز المناعة. كما أن شرب عصير التوت البري يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول السيئ ويمنع تراكم اللويحات في الشرايين.

عصير الطماطم



تحتوي الطماطم على فيتامين سي وفيتامين ك1 وحمض الفوليك. كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في دعم صحة قلبك. يحتوي عصير الطماطم على مضادات الأكسدة القوية مثل الليكوبين، ويمكنه تقليل الالتهاب في الشرايين وتقليل خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

