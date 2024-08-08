شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخاف تحضر مناسبات.. اعرف إزاى تتغلب على القلق الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

قد تعاني من القلق الاجتماعي إذا كنت تخشى التواجد في أماكن أو مواقف اجتماعية معينة، مثل حضور الحفلات الكبيرة أو التواجد وسط حشود من الناس. يعاني الأشخاص المصابون بالقلق الاجتماعي من خوف شديد من القيام بشيء محرج أو من حكم الآخرين عليهم، وفقا لما نشره موقع health.

يعد القلق الاجتماعي أحد أكثر مشاكل الصحة العقلية شيوعًا، يتضمن اضطراب القلق الاجتماعي الخوف من المواقف الاجتماعية وقد يسبب أعراض القلق عند تناول الطعام أو التحدث أمام الآخرين أو مقابلة أشخاص جدد.

تشمل أعراض اضطراب القلق الاجتماعي ما يلي:

إحمرار الوجه خجلا

التعرق الزائد

غثيان

ارتعاش

مشكلة في التحدث

قد تكون هذه الأعراض عميقة للغاية لدرجة أنها تستمر لأيام أو أسابيع قبل حدوث الموقف الاجتماعي. يمكن أن يجعل القلق الاجتماعي من الصعب عليك الذهاب إلى العمل أو المدرسة والحفاظ على الصداقات، كما يؤدي أيضًا إلى تجنب الشخص للمواقف الاجتماعية تمامًا.

النصائح لمواجهة القلق تحدي نفسك

تحدى نفسك بالحضور إلى حفلة، بغض النظر عن مدى رغبتك في التراجع عن ردك. يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن كلما زادت المواقف الاجتماعية التي تضع نفسك فيها، كلما زاد شعورك بالراحة. إحدى الطرق لإجبار نفسك على الذهاب هي دعوة صديق لك. يمكنه أن يحملك المسئولية ويساعدك في الدخول إذا كنت تفكر مرتين.

مواجهة الأفكار السلبية

قد تشعر بالخجل في المواقف الاجتماعية وتعتقد أن الآخرين سوف يحكمون عليك.

إحدى الطرق لتخفيف القلق الاجتماعي هي مواجهة الأفكار السلبية التي تعزز مخاوفك. حدد أفكارًا مثل "سيعتقد الناس أنني غبي"، ثم قم بتسمية هذه الأفكار بأنها سلبية.

تحديد المحفزات

قد يكون من المفيد تحديد العوامل التي تسبب لك القلق الاجتماعي للمساعدة في علاجه. وحاول أن تتابع الأوقات التي تشعر فيها بالقلق. دوِّن الموقف، بما في ذلك ما كنت تفعله، وأين كنت، وأعراضك. يمكنك معالجة القلق الاجتماعي بشكل أفضل عندما تعرف ما الذي يسبب أعراضك.

التعرف على أشخاص جدد

إن التحدث إلى شخصين فقط تعرفهما بالفعل لا يعالج القلق الاجتماعي. ليس عليك أن تقدم نفسك لكل من يحضر الحفلة، ولكن قد يساعدك أن تتوسع وتتعرف على أشخاص جدد. حدد هدفًا قابلًا للتنفيذ: قدم نفسك لثلاثة أشخاص جدد وأجرِ محادثة لمدة خمس دقائق مع كل شخص.

التخطيط المسبق

قد تشعر بالذعر بسبب عدم وجود شخص تتحدث إليه في حدث ما أو عدم القدرة على إجراء محادثة. احضر معك مجموعة من الموضوعات التي تشعر بالراحة في التحدث عنها. قد تتحدث عن آخر فيلم شاهدته أو الكتاب الذي قرأته.

تواصل مع الآخرين للحصول على الدعم

قد تشعر بأنك أقل وحدة في خوفك إذا تحدثت مع الآخرين عنه. تواصل مع الأصدقاء والعائلة الموثوق بهم، الذين يمكنهم مساعدتك في إعادة صياغة أفكارك السلبية وتقديم التعاطف والدعم.

يجد بعض الأشخاص أن مجموعات الدعم مفيدة. ويمكن لأشخاص آخرين يعانون من القلق الاجتماعي أن يشاركوا كيفية تعاملهم مع مخاوفهم. وقد تتعلم طرقًا جديدة للتغلب على أفكارك السلبية. تتوفر هذه المجموعات شخصيًا أو عبر الإنترنت.

التعرف على الأعراض وسلوكيات التجنب

من المغري أن تخبر المضيف بأنك تذكرت للتو التزامًا سابقًا في يوم الحفلة. ومع ذلك، فإن التخلي عن الخطط من المرجح أن يزيد من تفاقم قلقك الاجتماعي. قد تشعر بالارتياح عندما تتجنب المناسبات الاجتماعية. هذا الارتياح يعزز فقط سلوكيات التجنب لديك ، مما يجعل أعراضك أسوأ.