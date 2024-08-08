شكرا لقرائتكم خبر عن آثار جانبية لمكملات زيت السمك.. لا تتناولها دون استشارة طبيب والان مع تفاصيل الخبر

مكملات زيت السمك هي مكملات غذائية تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، والتي يتم استخلاصها من أنسجة الأسماك الزيتية.

يتم الترويج لهذه المكملات لفوائدها الصحية العديدة، بما في ذلك تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب ودعم وظائف المخ وتعزيز صحة الجلد، في حين أن مكملات زيت السمك يمكن أن تكون صحية ومفيدة للغاية للعديد من الأشخاص، إلا أنها يمكن أن تسبب أيضًا آثارًا جانبية مثل الطعم السمكي، ومشاكل الجهاز الهضمي، وزيادة خطر النزيف، وردود الفعل التحسسية، ووفقا لموقع هيلث سايد من المهم استخدامها تحت إشراف طبيب، وخاصة للأفراد الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا أو أولئك الذين يتناولون أدوية أخرى، لضمان استخدامها بأمان وفعالية،

8 آثار جانبية محتملة لتناول مكملات زيت السمك 1. طعم السمك

قد تترك مكملات زيت السمك أحيانًا طعمًا يشبه طعم السمك أو تتسبب في التجشؤ، ويحدث هذا لأن الزيت يمكن أن يرتجع إلى المريء، وللحد من هذا، حاول تناول المكملات مع الوجبات، أو اختر كبسولات مغلفة معويًا تذوب في الأمعاء بدلًا من المعدة، أو قم بتبريد الكبسولات لتقليل الطعم الذي يتركه تناولها.

2. مشاكل الجهاز الهضمي

قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال أو تقلصات المعدة عند تناول مكملات زيت السمك، ابدأ بجرعة أقل وزدها تدريجيًا للسماح لجسمك بالتكيف، يمكن أن يساعد تناول المكملات مع الطعام أيضًا في تخفيف الانزعاج الهضمي، بسبب وجود المركبات النشطة بيولوجيًا وتركيزها العالي من الألياف، فهي تساعد في علاج عسر الهضم.

3. زيادة خطر النزيف

يحتوي زيت السمك على خصائص تعمل على تسييل الدم، مما قد يزيد من خطر النزيف، وخاصة لدى الأفراد الذين يتناولون أدوية تسييل الدم أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

4. ردود الفعل التحسسية

قد يعاني بعض الأفراد من حساسية تجاه الأسماك أو الجيلاتين المستخدم في الكبسولات، مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو التورم، إذا كنت تعاني من حساسية معروفة تجاه الأسماك، فابحث عن مكملات أوميجا 3 القائمة على الطحالب بدلاً من ذلك.

5. سمية فيتامين أ

يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من زيت السمك، وخاصة زيت كبد سمك القد، إلى الإفراط في تناول فيتامين أ، مما يسبب التسمم. تشمل الأعراض الدوخة والغثيان وآلام المفاصل وتهيج الجلد.

6. ارتفاع نسبة السكر في الدم

في بعض الحالات، قد تتسبب مكملات زيت السمك في ارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، راقب مستويات السكر في الدم بانتظام إذا كنت مصابًا بمرض السكري وناقش الأمر مع الطبيب قبل البدء في تناول مكملات زيت السمك.

7. انخفاض ضغط الدم

يمكن لمكملات زيت السمك أن تخفض ضغط الدم، وهو ما قد يشكل مشكلة للأشخاص الذين يتناولون بالفعل أدوية لخفض ضغط الدم، إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم أو تتناول أدوية لخفض ضغط الدم، فاستشر الطبيب.

8. زيادة الوزن

يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكن أن يساهم في زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة، التزم بالجرعة الموصى بها وأدرج محتوى السعرات الحرارية في زيت السمك في خطة السعرات الحرارية اليومية لتجنب زيادة الوزن غير المقصودة.

