شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز الجدد.. اعرفي فوائد لبن السرسوب الصحية لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر التغذية التي يتلقاها الطفل حديث الولادة في تلك الأيام الأولى الحاسمة لها أهمية قصوى، لذلك من الضروري أن تكون جميع الأمهات على دراية بالفوائد العديدة التي يقدمها لبن السرسوب، وهو أول شكل من أشكال حليب الثدي ينتجه جسم الأم بعد ولادة الطفل حديث الولادة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وبما أن لبن السرسوب هو أول حليب يتناوله الطفل بعد الولادة، فهو غني بالعناصر الغذائية وخلايا الدم البيضاء التي تنتج الأجسام المضادة، والتي تلعب دورًا حاسمًا في بناء الجهاز المناعي للطفل ودرء الأمراض والالتهابات خلال أيامه الأولى، كما يوضح الطبيب مجموعة واسعة من فوائد لبن السرسوب، مؤكدًا على أنها لا غنى عنها لصحة الطفل وتعزيز مناعته.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي لبن السرسوب على أجسام مضادة، وخاصة الجلوبولين المناعي (IgA)، الذي يلعب دورًا مهمًا في حماية الأغشية المخاطية في الحلق والرئتين والأمعاء من مسببات الأمراض، كما يحتوي على خلايا الدم البيضاء التي يمكنها مكافحة العدوى بشكل مباشر والحد من نمو البكتيريا والفيروسات الضارة، مما يحمي الرضيع.

الحفاظ على صحة الأمعاء

يساعد لبن السرسوب في بناء أمعاء صحية من خلال تغليف الأمعاء بطبقة واقية، مما يمنع امتصاص البكتيريا والمواد المسببة للحساسية، وهذا الحاجز ضروري لتطوير نظام هضمي قوي، بالإضافة إلى ذلك، يعزز لبن السرسوب نمو البكتيريا المعوية المفيدة، مما يساهم في توازن الميكروبيوم، كما أنه يُعزز نمو وإصلاح بطانة الأمعاء، مما يضمن قوة وصحة الجهاز الهضمي للرضيع منذ البداية.

التغذية المثالية

باعتباره أول شكل من أشكال الحليب الذي تنتجه الأم، يوفر لبن السرسوب التغذية المثالية للمولود الجديد، فهو غني بالعناصر الغذائية، ومليء بالبروتينات والفيتامينات مثل A وE وK، ومعادن مثل الزنك والصوديوم في أشكال مركزة للغاية، حيث توفر هذه التركيبة الغنية بالعناصر الغذائية الطاقة اللازمة للنمو والتطور المبكر، وتدعم طفلك خلال الأيام الأولى الحرجة بعد الولادة.

له تأثير ملين ومطهر

من الفوائد الكبيرة للبن الأم هو تأثيره الملين الطبيعي، الذي يساعد الطفل على إخراج "العقي"، وهو البراز الأول السميك واللزج، حيث يعد هذا الطرد المبكر للعقي أمرًا ضروريًا لأنه يقلل من احتمالية الإصابة باليرقان، وهي حالة ناجمة عن تراكم البيليروبين في الدم.

يُعزز الهضم

يعتبر لبن السرسوب سهل الهضم للغاية، مما يجعله مثاليًا للجهاز الهضمي غير الناضج لدى حديثي الولادة، حيث إن تركيبته مناسبة تمامًا لاحتياجات الطفل، مما يضمن قدرته على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، نظرًا لقوامه السميك وكثافته الغذائية، ويتلقى الأطفال كل ما يحتاجون إليه بكميات صغيرة، مما يقلل من خطر الإفراط في التغذية ومشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بها.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يلعب لبن السرسوب دورًا حيويًا في منع انخفاض سكر الدم عند الأطفال المولودين في موعدهم، فهو يساعد في الحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة، وهو أمر حيوي حيث يتكيف الأطفال حديثي الولادة مع الرضاعة، حيث يوفر لبن السرسوب الكربوهيدرات التي تعتبر إمدادًا ثابتًا من الطاقة، مما يضمن بقاء الطفل نشطًا ويقظًا.