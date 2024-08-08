شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض كبار السن للإغماء المفاجئ علامة لا يجب تجاهلها.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأشخاص قد يتعرضون للإغماء المفاجئ أو فقدان الوعي، ويبدأ الشخص في البحث عن الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وقد أكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن هذا الأمر قد يكون علامة أو مؤشرًا على الإصابة بأمراض القلب، أو الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم.

وأكد التقرير، أن البعض يتعرض للإغماء المفاجئ عند المشي لفترات طويلة في الحر لصغار السن أو الشباب، أو الإصابة بالجفاف، وفي مثل هذه الحالات، تعتبر هذه الحالة معروفة السبب ولا داعي للقلق بشأن العواقب الصحية.

ولكن في حالة تعرض كبار السن للإغماء بشكل مفاجئ يجب أخذ هذا في عين الإعتبار، والذهاب للطبيب للتعرف علي الأسباب.

ويعد عدم انتظام ضربات القلب من أبرز الأسباب المؤدية للإغماء المفاجئ، وهذا قد يكون علامة على انسداد الشرايين القلبية، ومشاكل القلب ، كما يمكن أن تظهر النوبات القلبية الشديدة أيضًا على شكل إغماء في بدايتها المبكرة.

لذا حث التقرير على ضرورة السعي وراء التعرف علي الأسباب الكامنة وراء التعرض لفقدان الوعي، وتشخيص السبب لتجنب التعرض لفقدان الوعي مرة أخرى، مع ضرورة القيام بإجراء العديد من الفحوصات الطبية، مثل الهيموجلوبين، للتعرف على ما إذا كان الشخص يعاني من الإصابة بالأنيميا، التي تعد من الأسباب المؤدية أيضا لفقدان الوعي، وضرورة القيام بوظائف القلب.