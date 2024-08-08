شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت نحتاج لتحقيق نتائج فعالة فى رحلة فقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر إنقاص الوزن هدفًا شائعًا لدى العديد من الأشخاص، ولكن فهم المدة التي يستغرقها ذلك قد يكون أمرًا صعبًا، ويختلف الجدول الزمني لفقدان الوزن لكل منا بناءً على عوامل عديدة مثل معدل التمثيل الغذائي الفردي، والنظام الغذائي المتبع، وعادات التمرين ونمط الحياة بشكل عام، وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول عملية إنقاص الوزن والوقت الذي تستغرقه عادةً وبعض النصائح لضمان فقدان الوزن الصحي وبشكل مستدام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إن إنقاص الوزن هو رحلة تتطلب التفاني والصبر والفهم المطلق لكيفية عمل الجسم، وفي حين أن الكثيرين حريصون على رؤية نتائج سريعة، إلا أن العملية غالبًا ما تكون تدريجية وتتأثر بعوامل مختلفة.

ما هو علم إنقاص الوزن؟

في الأساس، يتعلق فقدان الوزن بخلق عجز في السعرات الحرارية، حيث يكون عدد السعرات الحرارية المستهلكة أقل من عدد السعرات الحرارية المحروقة، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للسمنة، فإن خلق عجزًا قدره 3500 سعر حراري يعادل تقريبًا فقدان حوالي 0.45 كيلوجرام من وزن الجسم، ولفقدان 0.45 كيلوجرام في الأسبوع، يحتاج الشخص إلى خلق عجز في السعرات الحرارية يبلغ حوالي 500 سعر حراري يوميًا من خلال الجمع بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

ويلعب معدل الأيض أيضًا دورًا مهمًا هنا، معدل الأيض الأساسي (BMR) هو عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على الوظائف الفسيولوجية الأساسية في حالة الراحة، ويمكن لعوامل مثل العمر والجنس وكتلة العضلات والجينات أن تؤثر على معدل الأيض الأساسي، مما يجعل فقدان الوزن أسرع بالنسبة للبعض وأبطأ بالنسبة للآخرين.

كم من الوقت يستغرق لنرى النتائج؟

بالنسبة لمعظم الناس، فإن معدل فقدان الوزن الآمن والمستدام هو حوالي 0.5 إلى 1 كيلوجرام في الأسبوع، وهذا المعدل مدعوم بالعديد من الدراسات، بما في ذلك تلك التي أشار إليها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ويمكن عادةً رؤية تغييرات ملحوظة في وزن الجسم ومظهره في غضون بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

قد يكون فقدان الوزن الأولي أسرع بسبب فقدان وزن الماء، وعندما نبدأ نظامًا غذائيًا جديدًا أو روتينًا للتمارين الرياضية، قد يتخلص جسمنا من وزن الماء قبل فقدان الدهون، ويمكن أن يكون هذا الفقدان المبكر مشجعًا ولكن يجب اعتباره مرحلة مؤقتة.

فيما يلى.. العوامل المؤثرة على مدة فقدان الوزن: النظام الغذائي والتغذية

يؤثر نوع النظام الغذائي الذي تتبعه بشكل كبير على سرعة فقدان الوزن، وتميل الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة إلى أن تكون أكثر فعالية، ويمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين في تعزيز التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع.

روتين التمارين الرياضية

النشاط البدني المنتظم ضروري لفقدان الوزن، ويمكن أن يؤدي الجمع بين التمارين القلبية الوعائية (مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجات) مع تدريبات القوة (مثل رفع الأثقال) إلى تحسين فقدان الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات، وتوصي منظمة الصحة العالمية بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين عالية الكثافة أسبوعيًا للحصول على فوائد صحية كبيرة.

الاتساق والصبر

قد تقدم الأنظمة الغذائية القاسية أو أنظمة التمرين الشديدة نتائج سريعة ولكنها غالبًا ما تكون غير مستدامة ويمكن أن تؤدي إلى استعادة الوزن.