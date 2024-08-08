شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات الرؤية لدى الأطفال.. 5 خطوات مهمة لحماية عين طفلك والان مع تفاصيل الخبر

الاهتمام بصحة عين الأطفال تعد من أهم ما يجب القيام به، حيث يمكن أن تؤثر مشاكل الرؤية على قدرة الطفل في التطور والنمو والتواصل الاجتماعي والتعلم.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أن الكشف المبكر عن مشاكل العين وعلاجها يمكن أن يمنع ضعف البصر على المدى الطويل ويدعم التطور للطفل، حيث يتم اكتساب ما يقرب من 80% مما يتعلمه الأطفال من خلال المعالجة البصرية، و يمكن أن يؤدي الكشف المبكر عن مشاكل العين وعلاجها إلى منع ضعف البصر على المدى الطويل ودعم النمو الأمثل.

مشاكل الرؤية الشائعة عند الأطفال:-الأخطاء الانكسارية :

تشمل قصر النظر ، وطول النظر، والاستجماتيزم، تحدث الأخطاء الانكسارية عندما يمنع شكل العين الضوء من التركيز مباشرة على الشبكية، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

-الغمش (العين الكسولة) :

يحدث الغمش عندما تتطور قدرة الرؤية في إحدى العينين بشكل أفضل من الأخرى، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب أخطاء الانكسار أو الحول (عدم محاذاة العينين) أو إعتام عدسة العين. وإذا تُرِكَت دون علاج، فقد يميل المخ إلى تفضيل العين الأقوى، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية في العين الأضعف.

-إعتام عدسة العين الخلقي :

وهو عبارة عن عدسات غائمة تظهر عند الولادة، ويمكن أن تعيق التطور البصري الطبيعي. وعادة ما تكون الجراحة لإزالة إعتام عدسة العين، ثم استخدام العدسات التصحيحية أو العدسات اللاصقة، ضرورية لاستعادة الرؤية.

نصائح للعناية بالعين لمكافحة مشاكل الرؤية: -فحوصات العين المنتظمة :

يجب أن تبدأ فحوصات العين عند الأطفال في سن مبكرة تصل إلى ستة أشهر، مع إجراء فحوصات المتابعة عند سن ثلاث سنوات وقبل بدء المدرسة. تساعد الفحوصات المنتظمة في الكشف عن مشاكل الرؤية ومعالجتها في وقت مبكر.

-مراقبة الأعراض :

يجب على الآباء مراقبة علامات مشاكل الرؤية، مثل الحول، وفرك العين بشكل متكرر، وإمالة الرأس لرؤية أفضل، أو صعوبة القراءة والمهام الأخرى التي تتطلب النظر عن قرب. يجب أن تستدعي أي مخاوف زيارة أخصائي رعاية العيون.

-تشجيع الأنشطة البصرية :

يمكن للأنشطة التي تعزز التنسيق بين اليد والعين والتطور البصري، مثل الألغاز ومكعبات البناء والرسم، أن تدعم الرؤية الصحية. كما أن الحد من وقت الشاشة وتشجيع اللعب في الهواء الطلق يفيد أيضًا صحة البصر.

-حماية العينين من الإصابة :

إن التأكد من أن الأطفال يرتدون حماية العين المناسبة أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى يمكن أن يمنع الإصابات التي قد تؤثر على الرؤية.

-تعزيز نمط حياة صحي :

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات وأحماض أوميجا 3 الدهنية يدعم صحة العين بشكل عام. كما أن ممارسة النشاط البدني المنتظم والحصول على قسط كافٍ من النوم أمران مهمان للحفاظ على صحة العين.

