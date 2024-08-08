شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الرابط بين الطعام والدواء وكثرة العطش ليلا .. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تستيقظ يوميا خلال ساعات النوم وأنت تشعر بالعطش الشديد، فيجب عليك البحث حول الأسباب المؤدية لذلك، وفقا لما نشره تقرير لموقع onlymyhealth.

أسباب العطش الشديد أثناء الليل

يُشار إلى أن العطش الشديد له العديد من الأعراض وأبرزها جفاف الفم، والرغبة غير الطبيعية في شرب السوائل طوال الوقت، والرغبة المتكررة في التبول.

دور النظام الغذائي

إن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير على مستويات العطش لدى الأشخاص، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المالحة أو الحارة قبل النوم إلى جفاف الجسم، مما يؤدي إلى زيادة العطش، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى الجفاف وجفاف الفم، ولهذا السبب ينصح بالحفاظ على نظام غذائي متوازن والحد من هذه المواد قبل النوم يمكن أن يساعد في إدارة العطش أثناء الليل.

كيف تؤثر الأدوية على العطش

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن بعض الأدوية قد تسبب جفاف الفم كأحد الآثار الجانبية، حيث إن مدرات البول، التي توصف عادةً للتحكم في ضغط الدم، قد تساهم في فقدان السوائل وزيادة الشعور بالعطش، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة أن كبار السن الذين يتناولون أدوية معينة هم أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم، وقام الباحثون بتحليل البيانات من العديد من الدراسات واكتشفوا وجود رابط قوي بين جفاف الفم والأدوية المستخدمة لعلاج سلس البول والاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى ذلك، ارتبط تناول العديد من الأدوية بزيادة خطر الإصابة بجفاف الفم.

احذر من انقطاع التنفس أثناء النوم

يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم، والتي تتميز بتوقف التنفس، إلى جفاف الفم وزيادة العطش، وفقًا لـمؤسسة النوم يوضح الدكتور بادمانها أن ذلك يحدث بسبب التنفس عن طريق الفم، وهو أمر شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

نعاس مفرط أثناء النهار

غالبًا ما يكون الشخير العالي مصحوبًا بأصوات لهث أو اختناق.

الصداع في الصباح والذي قد يستمر لعدة ساعات بعد الاستيقاظ

جفاف الفم عند الاستيقاظ

النوم المضطرب مع فترات من اليقظة في منتصف الليل

الانفعال أو الإحباط

كيفية إدارة العطش المفرط في الليل؟

يوصى بتغيير نمط الحياة لإدارة العطش المفرط الذي يحدث في الليل. ويشمل ذلك تجنب الإفراط في استخدام الشاشات قبل النوم، والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج الميلاتونين، واضطراب النوم، والمساهمة في جفاف الفم؛ وإدارة التوتر؛ والحفاظ على جدول نوم منتظم؛ وخلق بيئة مواتية للنوم من أجل نوم أفضل وتقليل العطش أثناء الليل.

