شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يساعدك الكركم فى دعم صحة الكبد والوقاية من التليف؟ والان مع تفاصيل الخبر

في مرض الكبد الدهني، تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، غالبًا بسبب عوامل مثل السمنة أو بعض الأدوية، ويعطل هذا التراكم وظائف الكبد ويمكن أن يؤدي إلى الالتهاب وتلف خلايا الكبد والتندب، وبمرور الوقت، إذا لم تتم إدارته، يمكن أن يتطور إلى حالات أكثر شدة مثل التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) أو تليف الكبد، مما قد يضعف وظائف الكبد بشكل كبير، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

ويُعرف الكركم بخواصه المضادة للأكسدة والالتهابات القوية، مما يجعل هذه التوابل مكونًا قويًا يستخدم في الطب التقليدي والحديث، ومنذ العصور القديمة، تم استخدام الكركم الخام لخصائصه العلاجية، ويُعتقد أن المركبات النشطة في الكركم تعزز مقاومة الجسم وتعالج الالتهاب والألم الناتج عن اضطراب الكبد الدهني.

ووفقًا للخبراء، يمكن للكركم الخام أن يدعم صحة الكبد بشكل طبيعي ويقلل من تراكم الدهون على الكبد عند تناوله باعتدال، وفيما يلى.. مشروبات منعشة ومعززة للصحة يمكنها شفاء الكبد بشكل طبيعي مصنوعة من الكركم:

شاي الكركم والزنجبيل والليمون

مشروب دافئ ومهدئ، يجمع شاي الكركم والزنجبيل والليمون بين خصائص الكركم الخام في شفاء الكبد وفوائد الزنجبيل الهضمية وتعزيز فيتامين سي من الليمون، ولتحضير هذا المشروب، اغلي بضع شرائح من الكركم الخام والزنجبيل في الماء لمدة 10-15 دقيقة، وصفي الخليط وأضف عصير الليمون الطازج، حيث يساعد هذا المشروب على تقليل الالتهاب وتحسين الهضم ودعم إزالة السموم من الكبد.

عصير البنجر بالكركم

يُعرف البنجر بخصائصه الداعمة للكبد، ودمجه مع الكركم الخام يخلق مشروبًا قويًا لصحة الكبد، فقط اعصر البنجر الخام مع الكركم الخام ورشة من عصير الليمون ورشة من الزنجبيل لمزيد من النكهة، حيث يدعم هذا العصير عملية إزالة السموم من الكبد، ويعزز الدورة الدموية، ويساعد على تقليل تراكم الدهون في الكبد.

عصير الليمون بالكركم والنعناع

بديل منعش لليمونادة التقليدية، حيث يجمع عصير الليمون بالكركم والنعناع بين خصائص الكركم الخام الصديقة للكبد مع التأثيرات المبردة للنعناع ونكهة الليمون اللاذعة، فقط امزج الكركم الخام مع أوراق النعناع الطازجة وعصير الليمون، حيث أن هذا المشروب رائعًا لإزالة السموم ودعم صحة الكبد مع كونه منعشًا بشكل لا يصدق.

شاي الكركم العشبي

للحصول على خيار خالٍ من الكافيين، جرّب صنع شاي الكركم العشبي، فقط انقع شرائح الكركم النيئة مع أعشاب مثل جذر الهندباء، وأضف القليل من العسل أو الليمون للنكهة، حيث يقدم هذا الشاي مزيجًا من الأعشاب التي تعزز صحة الكبد وتساعد في شفاء الكبد الدهني.