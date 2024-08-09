شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صحية بديلة للقهوة الصباحية.. أشهرها الشاي الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القهوة تعد المشروب المفضل لدي الكثيرون في الصباح، فهي تمدك بالطاقة والحيوية، وتجعلك أقل شعورا بالرغبة في النوم، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الكافيين في الصباح يعد من الأمور المضرة وخاصة علي الريق، والسبب يرجع إلي حدوث خلل في إنتاج الجسم لهرمون الكورتيزول التي ينظم الطاقة واليقظة والحيوية والتوتر.

ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض المشروبات البديلة للقهوة، للحفاظ على الصحة العامة، ومنها:

-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر المصنوع من أوراق نبات الكاميليا سينينسيس هو أحد المشروبات المثالية لبدء يومك، على عكس الشاي الأسود أو الشاي الصيني، لا تتأكسد أوراق الشاي الأخضر، مما يحافظ على مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة بها.

- ماء بالليمون

يتم تحضير ماء الليمون عن طريق إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء. ويمكن تقديمه دافئًا أو باردًا، مما يجعله مشروبًا متعدد الاستخدامات. عصير الليمون غني بالفيتامينات التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لدينا ويمكن أن تساعد في إبعاد العدوى الموسمية والحساسية، ويحافظ علي ترطيب الجسم، والجهاز الهضمي يصبح أفضل.

-الحليب بالكركم

هو مشروب دافئ مصنوع باستخدام الكركم والحليب وغالبًا ما يكون هناك توابل أخرى مثل القرفة والزنجبيل، قد يحتوي أيضًا على مُحلي مثل العسل، وهو يحتوي علي مضادات الالتهابات،وتحسين صحة الهضم، ويعد مهديء ومريح للمعدة.

- شاي الزنجبيل

يتم تحضير شاي الزنجبيل عن طريق نقع جذر الزنجبيل الطازج أو المجفف في الماء الساخن. إنه مشروب يمكن الاستمتاع به بمفرده أو مع إضافة العسل أو الليمون، ويساعد علي الهضم الصحي، حيث إنه يحتوي علي مضادات الالتهابات والأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والحماية من الأضرار الصحية المرتبطة به.

- النعناع

شاي النعناع هو عبارة عن مشروب عشبي مصنوع من أوراق نبات النعناع، . وهو خالٍ من الكافيين ومعروف بطعمه المنعش ، وعن فوائده فهو يساعد على الهضم، ويخفف التوتر والقلق.

