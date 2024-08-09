شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك رغبة شديدة فى تناول الحلويات.. طرق طبيعية للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو تحسين صحتك، أو موازنة إنتاج الأنسولين الطبيعي في الجسم، فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر يمكن أن يساعد ببساطة في تحسين الصحة العامة، ولكن بقدر ما يمكن لهذا النظام الغذائي البسيط أن يعطي جسمك نتائج أسرع، فقد يؤدى هذا النظام الغذائي أيضًا إلى إثارة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، وهو بلا شك أصعب شيء يمكن مكافحته خلال رحلتك مع هذا الدايت، فإذا وجدت أيضًا صعوبة في التعامل مع الرغبة الشديدة المفاجئة، فإليك 5 اقتراحات بسيطة ولكنها مثيرة للاهتمام ستساعدك على مقاومة الرغبة الشديدة واتباع النظام الغذائي الخالي من السكر بشكل صحيح، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

اختر الأطعمة الحلوة الطبيعية

عندما تحاول تجنب السكريات المضافة، فإن اللجوء إلى الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي يمكن أن يكون بديلاً مرضيًا، وتحتوي الفواكه مثل التوت والتفاح والكمثرى على سكريات طبيعية أقل عرضة لرفع مستويات السكر في الدم، لذلك فإن إضافة هذه الفواكه إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر لك النكهة الحلوة مع توفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، وللحصول على وجبة حلوة، حاول صنع سلطة فواكه أو مزج الفواكه في عصير.

استخدم التوابل ذات الطعم المميز

يمكن للتوابل مثل القرفة وجوزة الطيب والحبهان والزعفران والفانيليا أن تضيف لمسة من الحلاوة إلى وجباتك الأساسية والخفيفة دون الحاجة إلى إضافة السكر، فعلى سبيل المثال، يمكن رش القرفة على دقيق الشوفان أو الزبادي أو الفاكهة لتعزيز الحلاوة، ويمكن استخدام مستخلص الفانيليا في الخبز أو إضافته إلى العصائر للحصول على نكهة حلوة وعطرية، فلا تعمل هذه التوابل على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات فحسب، بل توفر أيضًا فوائد صحية إضافية، مثل تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم وخصائص مضادة للأكسدة.

تناول وجبة خفيفة من المكسرات والبذور

يمكن أن تكون المكسرات والبذور وسيلة رائعة لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام مع الحفاظ على نظام غذائي صحى ومتوازن، حيث يوفر اللوز والجوز وبذور الشيا والسمسم وبذور الكتان ملمسًا مقرمشًا وهي منخفضة السكر بشكل طبيعي، كما تحتوي على دهون وبروتينات صحية يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتجعلك تشعر بالشبع، وللحصول على نكهة حلوة، يمكنك تحميص المكسرات قليلاً مع رشة من القرفة أو الاستمتاع بها مع كمية صغيرة من زبدة الجوز غير المحلاة.

ابحث عن البدائل

إذا وجدت صعوبة في التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، فإن البحث عن بدائل يمكن أن يساعد في إشباع هذه الرغبة دون إضافة سعرات حرارية، فهناك العديد من البدائل الحلوة المتاحة، يمكن تناولها دون زيادة فى مستويات السكر، ويمكنك أيضًا إضافة الفواكه المجففة مثل التمر أو التين المجفف ولو بقدر قليل للتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

حافظ على رطوبة جسمك باستخدام الماء المنقوع

في بعض الأحيان، قد يتم الخلط بين الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والجفاف، ويمكن أن يساعد شرب الماء بانتظام في إدارة الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعا، ولجعل الماء أكثر جاذبية، حاول نقعه مع شرائح من الفاكهة مثل الليمون أو الخيار أو التوت، حيث يضيف هذا حلاوة ونكهة خفيفة دون إضافة السكر، كما يمكن أن يكون شاي الأعشاب والمياه الغازية المنكهة أيضًا بدائل مرضية للمشروبات السكرية.