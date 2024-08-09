شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تقلل استهلاك الملح فى وجباتك.. أطعمة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

إن التحكم في تناول الملح أمر ضروري للحفاظ على الصحة الجيدة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، ولكن هل تعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في الواقع على تقليل الملح الزائد في وجباتك؟ إليك ثمانية أطعمة يمكن أن تساعد في موازنة تناول الملح وتحسين الطعم دون المساس بصحتك، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

الخضراوات الطازجة

الخضراوات مثل السبانخ والكرنب والبروكلي ليست مغذية فحسب، بل إنها تساعد أيضًا في تخفيف آثار الملح الزائد في الوجبات.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم بشكل أكثر فعالية، لذلك حاول دمج مجموعة متنوعة من الخضراوات الطازجة في أطباقك لخفض تركيز الصوديوم بشكل طبيعي.

الفواكه

تعد الفواكه مصدرًا رائعًا آخر للبوتاسيوم ويمكن أن تساعد في تقليل تأثير الملح الزائد، ويحتوي الموز والبرتقال والأفوكادو بشكل خاص على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذلك فإن إضافة الفواكه إلى وجباتك أو وجباتك الخفيفة يمكن أن يوفر حلاوة طبيعية تقلل من الحاجة إلى إضافة الملح، مما يجعل أطباقك أكثر صحة ونكهة.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير ممتازة للحفاظ على نظام غذائى صحى ومتوازن، فهي تساعد في التحكم في ضغط الدم وتقليل الحاجة إلى إضافة الملح، كما تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ويساهم في توازن الصوديوم بشكل أفضل في الجسم.

الأعشاب والتوابل

تعتبر الأعشاب والتوابل أدوات قوية لتعزيز النكهة دون إضافة المزيد من الصوديوم، ويمكن للأعشاب الطازجة مثل الريحان والكزبرة والبقدونس، بالإضافة إلى التوابل مثل البابريكا والكركم والكمون، أن تجعل وجباتك أكثر متعة مع تقليل الحاجة إلى الملح، ويمكن أن تساعدك تجربة مجموعات مختلفة من الأعشاب والتوابل في العثور على نكهات جديدة ترضي براعم التذوق لديك.

الثوم

يُعرف الثوم بفوائده الصحية، بما في ذلك قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الصوديوم، ويحتوي على مركبات مثل الأليسين، والتي يمكن أن تساعد في مواجهة آثار الملح الزائد، ويمكن أن يضيف استخدام الثوم في الطهي نكهة قوية تقلل من اعتمادك على الملح فى التتبيل.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، بما في ذلك اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان، هي مصادر جيدة للبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلاهما يساعد على موازنة مستويات الصوديوم، كما أنها توفر الدهون الصحية ويمكن أن تضيف نسيجًا مقرمشًا للأطباق، مما يقلل من الحاجة إلى الملح لتعزيز النكهة.

البقوليات

تحتوي البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، مما يساعد في إدارة مستويات الصوديوم في الجسم، كما أنها متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق، دون الإفراط فى استخدام الملح.