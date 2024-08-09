شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. تعرف على وجبة الإفطار المثالية والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج مرضى السكري إلى مراقبة وجباتهم طوال اليوم، ولذا عليهم التأكد من تناول الكمية المناسبة من التغذية المطلوبة لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن التغذية الصباحية المثالية لمرضى السكري تعتمد علي إدراج النوع المناسب من الأطعمة التي تساعد على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، وتقليل ارتفاعها.

الوجبات الغنية بالألياف:

للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم، اجعل وجبة الإفطار الخاصة بك متضمنة وجبات غنية بالألياف مثل الشوفان والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ، فهي توفر الشبع على المدى الطويل وتقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء.

الدهون الصحية:

لا تجعل وجبة الإفطار تتكون فقط من الكربوهيدرات، بل أضف بعض الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور.

بروتين عالي الجودة:

ابدأ يومك بإضافة بروتين عالي الجودة، حيث إن هذا العنصر الغذائي الكبير يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل أيضًا من ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، ولذا يجب إضافة البيض أو الجبن أو الزبادي إلى طبق الإفطار.

الفواكه :

يجب أن تتضمن وجبة الإفطار الصباحية علي الفواكه التي تحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومنها الفراولة والتوت والتفاح والبابايا والكمثرى، كما تضيف الفواكه في وجبة الإفطار جرعة من مضادات الأكسدة إلى الوجبة، مما يمنع تلف الجذور الحرة ويعزز الصحة العامة.

الترطيب:

يجب على الشخص المصاب بالسكري أن يحرص على ترطيب جسمه بشكل جيد من أجل الحفاظ على صحته بشكل عام، فإن تناول بعض أنواع المياه التي تساعد على إزالة السموم من الجسم مثل ماء الحلبة وماء الكمون والجوافة في الصباح يمكن أن يساعد في تطهير الجسم.

