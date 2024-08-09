شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة تحذر: شمس هذا الصيف تصيبك بحروق من الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

من المعروف أن الشمس وأشعتها الساطعة خاصة فى فصل الصيف قد تسبب الكثير من الاسمرار والاحمرار والآلام للجلد، ولكن هل يمكنها بالفعل أن تسبب حروقا بالغة مختلفة الدرجات؟.



تجيب الدكتورة رضوى عراقى، أخصائى الأمراض الجلدية بجامعة شبين، مؤكدة أن شمس هذا الصيف بشكل خاص هى شمس حارقة مزعجة قد تسبب حروقا بالغة الخطورة، موضحة فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن شمس هذا الصيف تسبب حروق من الدرجة الثانية، على خلاف السنوات الفائتة.

وأضافت أخصائى الأمراض الجلدية أن طبقات البشرة كثيرة ومتعددة الأغلفة، ونهاية تلك الطبقات تكون الغنية بالاكريتين المهم والضروري لصحة الجلد، التعرض للشمس قاسية قد يسبب حروقا تبدأ من الدرجة الأولى وصولا للثالثة فى حالات نادرة.

تحرق الشمس البشرة والطبقات السطحية وقد تخترق بعض الطبقات الأخرى مخترقة إياها من شدة تأثيرها، مسببة الحرق الشمسي الحاد الذى تتغير أشكاله ودرجاته، هذا الحرق الحاد من الدرجة الثانية يسبب التهابات حادة شديدة تصل لحد التهابات معيقة لحركة الجسم، كما أنها مؤلمة للغاية.

وأكدت أن حروق الشمس من الدرجة الثانية تسبب التهابات متورمة للغاية، فضلا عن الاحمرار الشديد فى مناطق متفرقة من الجسم، مع ظهور أكياس مياه ممتلئة بالسوائل على سطح الجلد، تلك الحروق الحادة تعد حالة طارئة تحتاج لتدخل سريع من الطبيب المختص، ولابد من العرض عليه للتشخيص وتقديم العلاج المناسب للحالة.