شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: هذا المكون في الفلفل الحار يحميك من أمراض القلب والسرطان والسمنة والان مع تفاصيل الخبر

نحن جميعًا ندرك جيدًا تأثير نظامنا الغذائي على صحتنا، ويعلم الكثير منا أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مليء بالفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة، وقد خلصت دراسة علمية نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب في عام 2019 إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل منتظم لديهم مخاطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب، وفقًا لموقع "إكسبريس".

ووفقًا لدراسات مختلفة، فإن الفلفل الحار قد يكون مفتاحا لصحة القلب بالإضافة إلى فوائد أخرى، ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو مركب موجود في الفلفل الحار يعرف باسم الكابسيسين، والذي من المعروف أنه يمتلك خصائص خفض الكوليسترول وحتى خفض مخاطر الإصابة بالسرطان والتهاب المفاصل.

وخلصت دراسة علمية نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب في عام 2019 إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل منتظم لديهم مخاطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب، وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بتحليل الأنظمة الغذائية والسجلات الصحية لأكثر من 22 ألف شخص يعيشون في جنوب إيطاليا، وتابعوهم لفترة زمنية متوسطة بلغت أكثر من ثماني سنوات، واكتُشف أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار أكثر من أربع مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنحو الثلث من أولئك الذين نادرًا ما تناولوا الفلفل الحار أو لم يتناولوه أبدًا، وقد تم اكتشاف هذه الفائدة الوقائية سواء اتبع المشاركون نظامًا غذائيًا متوسطيًا أو نظامًا غذائيًا أقل صحة.

وفى بحث منفصل، نُشر في مجلة Angiology في عام 2021، قام بتحليل أربع دراسات موجودة تناولت استهلاك الأطعمة الحارة مثل (الفلفل الحار أو صلصة الفلفل الحار أو زيت الفلفل الحار) والرابط بين أمراض القلب والأوعية الدموية، وتوصل مؤلفو البحث إلى أن الطعام الحار مرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، وكذلك الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشاروا إلى أن "البيانات المجمعة تشير إلى أنه مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون الأطعمة الحارة بانتظام، فإن المستهلكين المنتظمين للأطعمة الحارة واجهوا خطرًا أقل بنسبة 12% للوفاة لأي سبب"، وعلاوة على ذلك، ارتبط استهلاك الأطعمة الحارة بانخفاض كبير في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

وفى دراسة أخرى، وجدت في مجلة الجزيئات عام 2022 أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار يمكن أن تساعد في منع السمنة، وأضافت أن الكابسيسين له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، حيث تعمل هذه المادة ضد ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وكذلك السمنة، كما أظهرت تأثيرات مضادة للسرطان، وتستخدم أيضًا لعلاج آلام التهاب المفاصل.