شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح بسيطة للتعامل مع هوس طفلك بتناول الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الكثير من الآباء أمام الرغبة الشديدة لدى أطفالهم في تناول الأطعمة السكرية مثل الشيكولاتة والوجبات الخفيفة السكرية وغيرها، فمن الطبيعي أن يكون لدى الأطفال رغبة في تناول الحلويات، ولكن تناول كمية كبيرة من السكر قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل تسوس الأسنان وزيادة الوزن وغيرها، لذلك هناك بعض النصائح البسيطة يجب على الآباء اتباعها لمساعدة أطفالهم في إدارة الهوس تناول الحلويات والسكر، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ضع حدودًا واضحة

الخطوة الأولى هي وضع قواعد واضحة بشأن كمية السكر التي يمكن لطفلك تناولها، فلا داعى لحظر الحلويات تمامًا، بل إن وضع حدود قد يساعد في ذلك، فعلى سبيل المثال، يمكنك السماح بتناول وجبة خفيفة صغيرة بعد الوجبات أو الحد من تناول الوجبات الخفيفة السكرية في المناسبات الخاصة، فالاتساق هو المفتاح، لذا تأكد من أن الجميع في المنزل يتبعون نفس القواعد.

توفير بدائل أكثر صحة

استبدل الوجبات الخفيفة السكرية بخيارات أكثر صحة، حيث تعد الفواكه الطازجة والزبادي والمكسرات بدائل رائعة يمكنها إشباع رغبات طفلك دون الحاجة إلى تناول المزيد من السكر، يمكنك أيضًا تجربة صنع حلويات منزلية باستخدام المحليات الطبيعية مثل العسل ومن خلال تقديم هذه الخيارات الصحية، ستساعد طفلك على تطوير عادات الأكل الأفضل.

القيادة بالقدوة

وفقًا لخبراء التغذية غالبًا ما يقلد الأطفال سلوك آبائهم، لذلك فإن تقليدك لعادات الأكل الصحية والحد من تناولك للسكر سينعكس على طفلك لأنه من المرجح أن يحذو حذوك، وأظهر حماسك للأطعمة الصحية واجعلها جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي خاصة أمام طفلك، وعندما يرى طفلك أنك تستمتع بتناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات، وسيمنح ذلك طفلك دفعة قوية لتناولها والابتعاد عن الأطعمة السكرية وغير الصحية.

علم طفلك عادات الأكل

علّم طفلك عن تأثيرات الإفراط في تناول السكر على جسمه، واشرح لطفلك عبارات بسيطة كيف يمكن للسكر أن يؤثر على أسنانه وصحته بشكل عام، إن فهم الأسباب وراء هذه القواعد يمكن أن يساعد الأطفال على اتخاذ خيارات أفضل بأنفسهم، واستخدم لغة وصورًا مناسبة لعمرهم، مثل المخططات أو الكتب، لجعل المعلومات جذابة.

إنشاء أنشطة ممتعة وخالية من الحلويات

ابحث عن أنشطة لا تتضمن تناول الطعام ولكنها توفر المتعة والتسلية، لذلك شجع طفلك على ممارسة الرياضة أو ممارسة الفنون والحرف اليدوية أو الخروج مع العائلة، ويمكن أن تساعد المشاركة في هذه الأنشطة في صرف انتباهه عن الرغبة الشديدة في تناول السكر وبناء عادات صحية، ومن خلال تطبيق هذه النصائح، يمكنك مساعدة طفلك على تطوير نهج متوازن تجاه الحلويات.