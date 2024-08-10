شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة للنباتيين ترفع الأيض والتمثيل الغذائي للنساء فوق الـ 30 والان مع تفاصيل الخبر

مع بلوغ النساء سن الثلاثين، قد تعاني الكثيرات من انخفاض مفاجئ في معدل الأيض والتمثيل الغذائي، ما قد يؤدي إلى مشاكل مثل زيادة الوزن والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وحتى مرض السكري، ولهذا السبب، من المهم للغاية بالنسبة للنساء في هذا العمر ضمان التغذية المثالية وفقًا لموقع هيلث سايد.

عين الجمل

الجوز هو أحد أغنى مصادر العناصر الغذائية، ويجب على النساء تضمين كمية منه في نظامهن الغذائي اليومي، فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وهو مفيد جدًا لصحة القلب وصحة الدماغ.

بذور الشيا

بذور الشيا هي واحدة من أفضل مصادر الألياف والبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي معروفة بقدرتها على الحفاظ على الوزن، والتمثيل الغذائي، وضغط الدم، وسكر الدم، والوقاية من العديد من الأمراض.

السبانخ

غني جدًا بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ج والألياف، إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي اليومي سيحسن صحتك.

الأفوكادو

تشتهر الأفوكادو بخصائصها التي تساعد في تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول، فهي غنية بالدهون الصحية وفيتامينات E وC وK، وتعزز صحة المناعة، وهي غنية بمضادات الأكسدة ولها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات.

