شكرا لقرائتكم خبر عن الصبح ولا بليل .. اعرف الوقت المثالي للمشي والان مع تفاصيل الخبر

المشي في الصباح أم في المساء أفضل لصحتك ويساعدك في التخلص من الوزن الزائد، ويقلل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن حالتك النفسية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل وقت لممارسة المشي، وفقًا لموقع healthshots.

المشي الصباحي هو وسيلة بسيطة ولكنها فعالة لبدء اليوم، وهو يتضمن التنزه في الخارج، عادة في الصباح الباكر، وقد تم تقدير هذا الروتين اليومي لأجيال بسبب فوائده الصحية المتعددة، ويوفر المشي الصباحي نهجًا شاملاً لرفاهيتك، ويعزز مستويات الطاقة والمزاج، فضلاً عن المساعدة في إدارة الوزن وتقليل التوتر.

يمكن أن تكون المشي الصباحي أداة فعالة في رحلة إنقاص الوزن، وإليك الطريقة:

- يعزز عملية التمثيل الغذائي والطاقة

إن ممارسة النشاط البدني في وقت مبكر من اليوم ينشط عملية التمثيل الغذائي لديك، ما يساعدك على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر طوال اليوم، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم النفس البيئي، فإن الأشخاص الذين يمشون لمدة 20 دقيقة في الخارج شعروا بمزيد من النشاط والحيوية مقارنة بأولئك الذين ساروا لمدة 20 دقيقة في الداخل.

- يساعد على حرق السعرات الحرارية

المشي، حتى بوتيرة معتدلة، يحرق السعرات الحرارية، وكلما مشيت أكثر، حرقت المزيد من السعرات الحرارية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة Journal of Exercise Nutrition and Biochemistry، فقد ساعد المشي على حرق الدهون وتقليل حجم الخصر لدى النساء البدينات.

- يساعد على التحكم في الشهية

تساعد المشي الصباحي على تنظيم هرمونات الشهية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام واختيار أطعمة صحية طوال اليوم، لذا إذا كنت تحب تناول الطعام ولكنك في نفس الوقت تريد التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، فإن المشي الصباحي بعد المشي قد يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم.

- يحسن الصحة العقلية

قد يساعدك المشي في الصباح على اكتساب صفاء ذهني ومساعدتك على التركيز طوال اليوم. اكتشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة البريطانية للرياضة أن كبار السن الذين يبدأون يومهم بالمشي في الصباح يؤدون أداءً إدراكيًا أفضل من أولئك الذين ظلوا غير نشطين.

- يقوي العضلات

قد يساعد المشي في تقوية عضلات ساقيك، وللحصول على أفضل الفوائد، امشِ بسرعة متوسطة إلى قوية. حاول تضمين تنويعات مثل صعود السلالم ، أو المشي صعودًا ونزولًا، أو المشي على منحدر على جهاز المشي. ولتقوية عضلاتك، استخدم أنشطة تقوية الساق مثل القرفصاء والقفز عدة مرات كل أسبوع.

المشي في المساء هو المشي السهل الذي يتم في وقت متأخر من اليوم، وعادة بعد غروب الشمس، إنه ممارسة طبيعية تساعدك على الاسترخاء وممارسة الرياضة والاسترخاء بعد يوم طويل، المشي في المساء غالبًا ما يكون مريحًا ويمكن الاستمتاع به بمفردك أو مع العائلة أو مع الأصدقاء.

- يساعد على حرق السعرات الحرارية

المشي، مثل أي تمرين بدني آخر، يحرق السعرات الحرارية. يمكن أن يساعدك المشي في المساء على حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم. وجدت دراسة نُشرت في مجلة رعاية مرضى السكري أن التمارين المسائية تساعدك على إنقاص الوزن وتحميك من مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

- يساعد في الهضم

إن المشي بعد العشاء قد يساعد في تحفيز عملية الهضم ومنع عسر الهضم. كما قد يساعد أيضًا في منع زيادة الوزن. وقد يساهم هذا في امتصاص أفضل للعناصر الغذائية وربما منع الإفراط في تناول الطعام.

- يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام

إذا كنت تحب تناول الطعام ومشاهدة الأفلام في وقت متأخر من الليل، فإن البدء في المشي في المساء لن يسمح لك بحرق كل السعرات الحرارية، قد يساعدك المشي في المساء على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أيضًا.

- ينظم سكر الدم

بعد تناول وجبة طعام، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم لدى الشخص، وخاصة إذا كانت الوجبة تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات. هذه زيادة مؤقتة في نسبة السكر في الدم. في الشخص الذي لا يعاني من مرض السكري، ينتج الجسم الأنسولين. الأنسولين يخفض نسبة السكر في الدم ويساعد في الحفاظ عليه تحت السيطرة. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrients Journal ، فإن توقيت المشي يؤثر على نسبة الجلوكوز في الدم بعد الوجبة، أو مستويات السكر في الدم بعد الوجبة. تشير البيانات إلى أن المشي القصير بعد الوجبة يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم أكثر من المشي قبل الوجبة.

- يحسن النوم

يعد النوم الكافي ضروريًا لأن جسمك يحتاج إلى الراحة. وقد يكون النوم السيئ أو غير الكافي ضارًا بصحتك. ويوضح الخبير أن المشي في المساء كل يوم يعزز الاسترخاء والنوم بشكل أفضل مع تقليل التوتر.

المشي الصباحي أم المشي المسائي: أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

المشي في الصباح يمكن أن يزيد من التمثيل الغذائي، ويتحكم في الجوع، ويعزز طاقتك، فالمشي في المساء يساعدك على حرق السعرات الحرارية، وتحسين الهضم، وتخفيف التوتر. ومع ذلك، فإن أفضل وقت للمشي يعتمد تمامًا على روتينك اليومي.

الاتساق هو المفتاح، لذا حدد وقتًا من اليوم من المرجح أن تلتزم به واتبعه. تذكر أيضًا أن أي نوع من النشاط البدني، بما في ذلك المشي، ممتاز لإدارة الوزن عندما يكون مصحوبًا بنظام غذائي متوازن. لذا فإن المشي مفيد، سواء قمت به في الصباح أو في المساء.

