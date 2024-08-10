شكرا لقرائتكم خبر عن للمرأة.. تمرين سهل يبرز عضلات البطن وينحت الخصر والان مع تفاصيل الخبر

نحت الخصر وظهور عضلات البطن بشكل مرتب وجيد ورياضي، فضلا عن التخلص من الدهون في محيط البطن والأجناب والخصر بشكل عام، هذا هو حلم كل امرأة، من خلال تمارين سهلة وبسيطة دون عناء أو أدوات رياضية.

يقول تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، أن هناك الكثير من النصائح والتمارين التي يمكن أن تساعد على الوصول لأهداف نحت الخصر والتخلص من دهون البطن والأجناب والأرداف دفعة واحدة، بل إن هناك تمرينا واحدا سهلا وبسيطا يمكن أن تمارسه المرأة ويساعدها على التخلص من هذه المشكلات والتمتع بخصر نحيل.

وأوضح التقرير طبيعة هذا التمرين من خلال الاستلقاء على الظهر مع رفع الساقين إلى الأعلى مع اليدين، وتكرار الحركة بفتح وغلق الأيدي والأرجل.

هذا التمرين السهل والبسيط يساعد فى تقليل التحميل على الساق والظهر وتعزيز الحمل على عضلات البطن والتركيز على ضبط عملها، خاصة عضلات البطن السفلية وبالتالي التخلص من الدهون تدريجيا في تلك المنطقه، وتعزيز تجميل هذه المنطقه من خلال نحت الخصر، والتخلص من الدهون الزائدة.

وأكد التقرير أن الالتزام بهذا التمرين يساعد على تقوية الجزء السفلي من الجسم بشكل عام، كما أنه يستهدف تمارين البطن المائلة والمستعرضة وغيرها، وبالتالي يكون فعالا إذا ما استمرت عليه المرأة بشكل منظم دون تهاون، ويساعد ذلك فى نحت الخصر والتخلص من دهون المنطقة السفلية من الجسم بشكل عام وسريع.