مستشفى الأمير متعب بالجوف يجري أول جراحة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام الروبوت الآلي على مستوى الخليج 365 الشمالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نجح فريق طبي متخصص في وحدة المفاصل الصناعية والإصابات الرياضية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف عضو تجمع الجوف الصحي لأول مرة على مستوى الخليج 365 الشمالية في إجراء عدد من العمليات الجراحية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام الروبوت الآلي ، حيث يوفّر الروبوت قراءات دقيقه لزوايا المفصل وحجم المفصل بدقه عالية، وهو ما يتواءم مع رسالته في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمرضى المستفيدين.

وأوضح تجمع الجوف الصحي ، أنَّ استخدام الروبوت الآلي ((ROSA)) في جراحة استبدال المفاصل يتيح معاينة المفصل بشكل ثلاثي الأبعاد قبل أي تدخل جراحي في الركبة أثناء العملية وبدون استخدام أي أشعة مقطعية قبل العملية, مضيفاً أنَّ استخدام الروبوت يمكن الجراحين من إجراء عمليات دقيقة ومعقدة.

يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بالجوف قفز في تطويراته الجراحية إلى مستوى آخر من التجهيزات، خصوصاً في جراحة استبدال مفصل الركبة.

كما أن المستشفى يوفر أحدث التقنيات الطبية الآمنة للعمليات الجراحية ،باستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا كالجراحة بمساعدة الروبوت، لتحسين تجربة المريض ، وتقليص فترة إقامته بالمستشفى ، وتسريع عودته للحياة الطبيعية، وهو ما يسهم في زيادة كفاءتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية.

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