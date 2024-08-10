شكرا لقرائتكم خبر عن ما الحرق الشمسي وأبرز درجاته المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

حروق الشمس ثلاث درجات، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينيك الطبي المعني بالصحة العامة والامراض، مؤكدًا أن الحرق الشمسي قد يكون ثلاث درجات بالفعل:

- الدرجة الأولى من الحرق الشمسي عبارة عن حروق بسيطة سطحية تلتئم من تلقاء نفسها تدريجيًا خلال القليل من الأيام، عند الامتثال للراحة مع البعد عن التعرض للحرارة أو الشمس أو الرطوبة، والجلوس في مكان جيد التهوية، لا تحتاج لتدخل طبي سريع.

- حروق الشمس من الدرجة الثانية تكون أشد وطأة وتكون مخترقة للجزء الأوسط من طبقات البشرة والجلد مسببة مشكلات جلدية شديدة وتحتاج لعلاج طبي.

-الحروق من الدرجة الثالثة هي حروق شمسية شديدة الخطورة تحتاج للتدخل العاجل وقد تصل حد النهايات العصبية لأنها تخترق الطبقات الدهنية بعنف شديد في الجلد.

حروق الشمس قد تختلف من حالة إلى أخرى، وإذا كان الحرق بسيطًا فيلتئم عاده بشكل سريع وسهل.

والحلول تكمن فى بعض النصائح التى تقدمها الدكتورة رضوى عراقى أخصائى الجلدية جامعة شبين والتى من بينها:

الاهتمام بالصن بلوك أو الواقى من أشعة الشمس كل ساعتين على أقل تقدير.

الاهتمام بالبعد عن منابع الحرارة حتى وإن كنت لا تتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

التعرض للشمس فى توقيتات بسيطة قبل الساعة 8 صباحا وبعد الساعة 6 مساءً، هذا هو الوقت المسموح الوحيد للتعرض للشمس خلال الصيف دون مضار.

لا أجلس فى الطقس الحار لمدة طويلة حتى وإن كنت لا تتعرض لأشعة الشمسية المباشرة.

المياه المستمرة وشربها بشكل جيد موزع على مدار اليوم الصيفى يساعد على ليونة وترطيب الجلد وحمايته من الآثار السيئة للشمس.