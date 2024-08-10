شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى حساسية اللاكتوز.. هذه الحبوب مفيدة وصحية تعزز نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو عدم القدرة على هضم اللاكتوز المتواجد غالبًا في منتجات الألبان وغيرها من المنتجات، هؤلاء يعانون وبشدة طوال حياتهم من عدم القدرة على تناول أكثر من نوع من الطعام مثل منتجات الالبان بأنواعها كاملة، قد يؤثر هذا الأمر على نقصان حاد في بعض العناصر الغذائية المهمة لأجسادهم وبنائها، والتي لا تتواجد إلا في المصادر الطبيعية والغذائية التي تحتوي عليها، مثل الكالسيوم الذي يتواجد في منتجات الألبان بأنواعها وفي غيرها من الكثير من الأطعمة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن تناول الأطعمة والمصادر الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم بنسب عالية ومركزة، بخلاف التي تحتوي على اللاكتوز بنسب عالية، هي السبيل لهؤلاء المرضى لتعويض ما يفقده الجسم يوميًا من عناصر.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع onomictimes أن عدم تحمل اللاكتوز مشكلة يعاني منها الكثيرون وتسبب لهم نقص حاد في نسب الكالسيوم بشكل مفاجئ، وهو ما يتطلب إضافة بعض العناصر إلى الطعام وتناول الأطعمة بعينها لا تسبب التحسس لمتناوليها ولكنها في الوقت ذاته تعزز من نسب الكالسيوم وتعوض النقص لديهم، ومن أبرز أنواع الأطعمة التي تعزز نسب الكالسيوم هي الحبوب الصحية والبقوليات المفيدة ومنها:

الفاصوليا البيضاء أحد أهم الخيارات الرائعة التي يمكن أن تعوض مرضى حساسية اللاكتوز نسب عالية من الكالسيوم والحديد التي يفقدونها يوميا نتيجة تحسسهم، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الالياف في مقابل نسبة منخفضة جدا من الدهون وهو ما يجعلها طعام مناسب وصحي يعزز من الشبع ويمد بنسبة عالية من الحديد ويسهل من امتصاص الكالسيوم في الجسم مما يعزز من صحة العظام والعضلات والأعصاب.

الشوفان أحد أهم الخيارات والمكونات الأساسية التي يجب اضافتها للطعام لمرضى حساسية اللاكتوز وذلك لتعزيز صحتهم وسلامتهم وزيادة نسب الكالسيوم في الجسم مع تعزيز الشعور بالشبع، والقدرة على امتصاص الكالسيوم بشكل جيد دون تحسس أو مشكلات نتيجة حساسية اللاكتوز لديهم

احرص على سؤال طبيبك المختص على أهمية الأقراص والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ومدى احتياج جسمك لها وفقا لرؤيته وتحديد النوع والكم الذي يحدده الطبيب المختص.