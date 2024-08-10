الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تطلق برنامج تدريبي بعنوان “رد الجميل “

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، أمس ، البرنامج التدريبي ” رد الجميل ” في دورته الثامنة، بالتعاون مع إدارة الطب المنزلي في تجمع جدة الصحي الأول بمستشفى شرق جدة الذي يقام لمدة يومين في الأسبوع.

يهدف البرنامج إلى تسهيل التعامل مع المرضى بالتدريب وصقل المهارات لمقدمي الرعاية، حيث تقوم فكرته على تدريب عدد ممن يرعى عزيزًا مصابًا بمرض الزهايمر ليصبح فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية.

واستعرض البرنامج في يومه الأول، محور مرض الزهايمر والأعراض والتغيرات السلوكية ونظرة المجتمع، وكيفية التأهيل النفسي لمقدمي الرعاية، فيما سيتضمن محور اليوم الثاني ، مهارات التعامل مع مريض الزهايمر وخدمات الجمعية وكيف نتعامل مع مراحل المرض المختلفة واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من التواصل الفعّال مع المصاب، وأساليب التغذية والغذاء وآليات التعرف على الألم وسبل الحد من السقوط لدى كبار السن ومرضى الزهايمر.

كما يسلط البرنامج الضوء على أعراض التجوال وتأهيل مقدمي الرعاية على استراتيجيات ردود الفعل الصحيحة للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.

ونوهت الجمعية بالراغبين في التسجيل لاستمارة طلب الخدمة لهذه الورش الدخول على الرابط ضمن حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer والموقع الإلكتروني www.alz.org.sa

نسخ الرابط تم نسخ الرابط