شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأدوية المسببة لخطر الإصابة بانخفاض سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

يعد انخفاض سكر الدم أمرًا شائعًا لدى الأشخاص المصابين بالسكري، ولكن في بعض الأحيان، قد يعاني الأشخاص غير المصابين بالسكري من انخفاض مستوى سكر الدم، وقد يتسبب الدواء في انخفاض سكر الدم، وفقا لما نشره موقع healthshots

وانخفاض مستوى السكر في الدم شائع جدًا بين مرضى السكري. لكن هذا لا يعني أن الأشخاص غير المصابين بالسكري لا يمكنهم تجربته، قد يعاني مرضى السكري، أو الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالكربوهيدرات أو أولئك الذين ينتظرون وقتًا طويلاً بين الوجبات، من انخفاض مستويات السكر في الدم وبعض الأدوية يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري

ما هو انخفاض سكر الدم؟

نقص سكر الدم هو حالة طبية تتميز بانخفاض مستويات السكر في الدم، ويعتبر انخفاض نسبة السكر في الدم إلى أقل من 70 مليجرامًا لكل ديسيلتر (ديسيلتر) منخفضًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحدث هذا غالبًا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون الأنسولين أو أدوية أخرى تخفض مستويات السكر في الدم.

أعراض انخفاض السكر في الدم

ارتعاش

دوخة

التعرق

خفقان القلب

ضعف

ارتباك

التهيج

قلق

جوع

صعوبة في التركيز

وبعض الأشخاص قد يعانون من عدم وضوح الرؤية، أو الصداع، أو الشعور بالوخز، أو التلعثم في الكلام، وإذا كانت الأعراض شديدة، فقد تؤدي إلى نوبات صرع، أو فقدان الوعي، أو حتى الغيبوبة، تحدث هذه الأعراض بسبب اعتماد الدماغ على الجلوكوز للحصول على الطاقة، لذلك عندما ينخفض مستوى السكر في الدم إلى مستويات منخفضة للغاية، يكافح الدماغ للعمل بشكل صحيح.

يمكن أن تتسبب العديد من الأدوية في نقص سكر الدم، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري أو أولئك الذين لديهم استعداد لانخفاض مستويات سكر الدم، فيما يلي بعض الأدوية المعروفة التي تسبب هذا التأثير الجانبي:

1. الأنسولين

الأنسولين هو أحد الأدوية الأكثر عرضة لخطر انخفاض سكر الدم، وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري . يستخدم الأنسولين لإدارة مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يسبب انخفاض سكر الدم، خاصة إذا لم يتم موازنة تناوله مع تناول الطعام.

2. السلفونيل يوريا

وتدفع هذه الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم البنكرياس إلى إفراز المزيد من الأنسولين. وهذا يزيد من خطر الإصابة بانخفاض سكر الدم، وخاصة إذا كان الشخص يتخطى وجبات الطعام،

3. ميجليتينيدات

على غرار السلفونيل يوريا، تعمل الميجليتينيدات، التي تستخدم لعلاج مرض السكري من النوع 2 ، على تحفيز إفراز الأنسولين من البنكرياس. ويمكن أن تسبب انخفاض سكر الدم إذا لم يتم تناولها مع الوجبات.

4. حاصرات بيتا



تُستخدم حاصرات بيتا لعلاج ارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض القلب، ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض سكر الدم. والجزء الصعب هو أنها يمكن أن تخفي أعراض نقص سكر الدم، مما يجعل من الصعب التعرف على مستويات سكر الدم المنخفضة وعلاجها.

5. المضادات الحيوية الكينولون



قد تؤدي بعض المضادات الحيوية من فئة الكينولون، مثل السيبروفلوكساسين والليفوفلوكساسين، إلى زيادة خطر الإصابة بنقص سكر الدم. ويحدث هذا بشكل خاص لدى كبار السن غير المصابين بالسكري ، بصرف النظر عن المصابين بالسكري.

6. الأسبرين

قد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 الذين يستخدمون الأسبرين للوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن الجرعة، أكثر عرضة لخطر انخفاض سكر الدم.

كيفية علاج انخفاض السكر في الدم؟

يتضمن علاج انخفاض سكر الدم بذل الجهود لرفع مستويات السكر في الدم مع معالجة السبب الأساسي.

إذا كنت واعيًا، فإن تناول الكربوهيدرات سريعة المفعول مثل الحلوى أو عصير الفاكهة أو أقراص الجلوكوز يمكن أن يساعد في رفع نسبة السكر في الدم بسرعة.

في حالة فقدان الوعي أو عدم القدرة على البلع، يمكن استخدام حقن الجلوكاجون لتحفيز إطلاق الجلوكوز المخزن من الكبد.

في الحالات الشديدة، يلزم الحصول على عناية طبية فورية. قد يصف الأطباء محاليل الجلوكوز أو الدكستروز عن طريق الوريد لاستعادة مستويات السكر في الدم بسرعة.

من الضروري للأشخاص الذين يتناولون أدوية من المحتمل أن تسبب نقص سكر الدم أن يحملوا معهم مصادر الجلوكوز في حالات الطوارئ.