شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط.. اعرف الدايت المناسب للسيطرة على حالتك والوقاية من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم يعنى أنه يفوق 140/90 ملم زئبق، وتشمل العوامل المسببة وراء هذا الارتفاع مجموعة من عوامل الخطر القابلة للتعديل وغير القابلة للتعديل، وفي حين لا يمكنك فعل أي شيء بشأن العوامل غير القابلة للتعديل مثل التقدم في السن والاستعداد الوراثي للمرض وما إلى ذلك، فإن العوامل القابلة للتعديل مثل السمنة وقلة ممارسة الرياضة وسوء التغذية يمكن السيطرة عليها من خلال اتباع نهج صحى للسيطرة على الحالة والوقاية من أية مخاطر، حسبما أفاد تقرير موقع "WEBMD".

يمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم بشكل جيد من خلال بعض التعديلات على نمط الحياة، وأهمها النظام الغذائي الذى يساعدك بشكل كبير في إدارة ارتفاع ضغط الدم بشكل أفضل، ويشير التقرير إلى أهمية حمية أو دايت "داش" الغذائي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

ما هي حمية "داش" وكيف يمكن أن تُفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم؟

تم تصميم هذا النظام الغذائي خصيصًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم ويعرف باسم "الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم"، حيث يُسمح بمجموعات غذائية معينة في مثل هذا النظام الغذائي مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون بينما يُمنع تناول مجموعات غذائية معينة مثل اللحوم الحمراء والإفراط في تناول الصوديوم أو السكر وما إلى ذلك، وتقترح الإرشادات الغذائية تناول أقل من 1500 ملجم من الصوديوم في النظام الغذائي لإدارة الأعراض بشكل جيد، وتمنع هذه الحمية تناول الكافيين لأنه يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم.

أهمية الوزن المثالى لإدارة ارتفاع ضغط الدم

بجانب اختيار النظام الغذائي الصحى لإدارة ارتفاع ضغط الدم، يجب الحرص على الوصول للوزن الأمثل للجسم، خاصة أن ارتفاع ضغط الدم حالة تُهدد بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، لذلك من المهم أيضًا خفض معدل السعرات الحرارية المتناولة من نظامك الغذائي، بجانب الحرص على ممارسة النشاط البدنى يوميًا لفقدان الوزن، حيث يمكن أن يؤدي فقدان 5-10 في المائة من وزن الجسم إلى تحسن كبير في ضغط الدم.

فمن الضروري ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الهوائية المعتدلة مثل المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة وما إلى ذلك، كما أن الانخراط في تمارين رفع الأثقال مرتين في الأسبوع مفيد أيضًا.

يجب أيضًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم الامتناع عن التدخين لأنه قد يسبب تلفًا في الأوعية الدموية.

إدارة الإجهاد

يساعد أخذ قسط كافٍ من الراحة وأداء تمارين الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل والتنفس العميق وما إلى ذلك على تهدئتك ومساعدتك في إدارة ضغط الدم المرتفع بشكل فعال، لذلك يجب إدراك أن إدارة ارتفاع ضغط الدم لا تحتاج فقط إلى تناول الأدوية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى تغييرات في نمط الحياة والتي يمكن أن تساعدك معًا في تحقيق صحة القلب المثالية.