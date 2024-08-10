شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجاب ومريضة القلب.. كل ما تريدين معرفته لو بتخططي للحمل والان مع تفاصيل الخبر

حلم الأمومة تسعى لتحقيقه الكثيرات، إلا أن هناك بعض المحاذير الطبية التي يجب التحقق منها للحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية خلال فترة الحمل، ولعل أبرزها المشاكل الصحية في القلب والتي نعرضها في السطور التالية:

دور القلب أثناء الحمل

صرح الدكتور أحمد السواح استشاري القلب والأوعية الدموية في معهد القلب، بأن الحمل يضغط على القلب والأوعية الدموية ويدفع الجسم للقيام بعمله بشكل مضاعف، حيث تزيد كمية الدم التي يضخها القلب من 30 إلي 50% لتغذية الجنين، ولذا فالقلب يقوم بدوره بشكل مضاعف خلال فترة الحمل.

ما المخاطر المحتملة لمريضات القلب أثناء الحمل؟

أكد استشاري القلب، أن المخاطر الصحية المرتقبة خلال فترة الحمل تعتمد بشكل أساسي على نوع المشكلة والمرض المصابة به الزوجة في القلب، فعلي سبيل المثال عند وجود مشكلة في نظم القلب يزداد سرعة ضرباته أو العكس، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بالجلطات أو توقف القلب أو السكتة الدماغية، أما في حالة وجود مشكلة صحية في صمامات القلب التي من دورها تنظيم تدفق الدم، فيزيد من تعرض الحامل لصعوبة تحمل زيادة تدفق الدم الذي يحدث خلال الحمل، كما يزيد من التعرض للإصابة بالتهاب في بطانة القلب، والصمام وهذه الحالة قد تكون خطرًا على الصحة العامة في حالة عدم العلاج السريع.

متي تمنع مريضة القلب من الحمل؟

أشار استشاري القلب، إلى أن هناك بعض الحالات المرضية التي تمنع من الحمل، ومنها:

-الفشل القلبي.

-ضعف عضلة القلب.

-انسداد في صمام القلب .

-تضخم الشريان الأورطي.

كيف تستعد مريضة القلب للحمل؟

هناك بعض النصائح التي أوضحها السواح، لمريضة القلب خلال تخطيطها للحمل، ومنها:

-تقييم الحالة الطبية للقلب قبل الحمل.

-دراسة الخطة العلاجية وتغير بعض العلاجات التي تحتاجين لها قبل الحمل، فهناك بعضها يسمع به والآخر لا.

نصائح لحماية الحامل المصابة بأمراض القلب

وقدم نصائح لوقاية الحامل المصابة بأمراض القلب من المضاعفات الصحية، ومنها:

- الالتزام بمواعيد المتابعة مع الطبيب خلال الحمل.

- أخذ الأدوية بالجرعات المحددة يوميا.

- الحصول على قسط من الراحة.

- تجنبي الأنشطة البدنية.

- تابعي زيادة وزنكِ وتجنبي زيادة عن القدر الذي يحتاجه الجسم خلال الحمل حتى لا يسبب ضغطًا على القلب.

- السيطرة على القلق والتوتر.

قبل وبعد الولادة ماذا تفعل مريضة القلب الحامل؟

- قياس الضغط والوزن وإجراء بعض التحاليل الطبية كصورة الدم والبول.

- رسم القلب والإيكو يعد من أهم الفحصوات التي تقوم بها الحامل مريضة القلب قبل الولادة.

وأكد استشاري القلب، أن النساء الحوامل المريضة بأمراض القلب، يجب عليهن الخضوع لعملية قيصرية للولادة، وتكون بطريقة معينة للتخدير، والحفاظ على صحة الأم والجنين حتي لا يتعرض أي منهما لأي مضاعفات، مع ضرورة حضور طبيب القلب للولادة لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.