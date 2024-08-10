القرفة مع الكركم في الصباح لتعزيز المناعة وتحسين صحة القلب

اتباع طقوس صباحية صحية لا يبقيك نشطًا فحسب، بل إنه يعزز أيضًا صحتك العامة وعمليات الأيض لديك، ولهذا السبب، ومن بين هذه الطقوس الصباحية التي يمكنك إضافتها إلى روتينك، أن تبدأ يومك بتناول ماء القرفة مع الكركم، والذى يتميز بطعم ورائحة خفيفة ويساعد على تحسين صحتك العامة، وفقًا لموقع "Healthline".

كيف يمكن أن يساعدك مشروب الكركم مع القرفة في إنقاص الوزن؟

في البداية يمكنك إعداد هذا المشروب، فقط أغل كوبين من الماء وأضف إليه 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ،ومثلها من مسحوق الكركم، وقم بتقليبهما جيدًا واتركهما للغليان مرة أخرى، ثم تناوله ساخنًا على معدة فارغة فى الصباح، وبجانب أن لهذا المكون تأثير على إنقاص الوزن، فإنه يحقق العديد من الفوائد الصحية الأخرى، على النحو التالى:

تأثيرات مضادة للالتهابات

وفقًا لخبراء الصحة، يتمتع كل من الكركم والقرفة بخصائص قوية مضادة للالتهابات، حيث يساعد الكركمين الموجود في الكركم والسينامالدهيد الموجود في القرفة على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يخفف من أعراض الحالات الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل.

يعزز جهاز المناعة

يُقال إن الكركم له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة، ومن ناحية أخرى تحتوي القرفة أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى وتعزيز المناعة بشكل عام.

تحسين الهضم

ثبت أن القرفة يمكن أن تحفز الإنزيمات الهضمية، مما يساعد بشكل أكبر في تكسير الطعام وتحسين الهضم، ويعزز الكركم إنتاج الصفراء، وهو أمر ضروري لهضم الدهون.

يقلل من آلام الدورة الشهرية

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية وآلامها، مما يجعلها علاجًا طبيعيًا للنساء اللاتي يعانين من عدم الراحة أثناء الدورة الشهرية.

تنظيم مستويات السكر في الدم

وفقًا لأخصائيين التغذية، من المعروف أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، أما الكركم يمكنه تعزيز حساسية الأنسولين أيضًا، مما يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية ويمكن أن يؤدي إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

مفيد لصحة القلب

وفقًا للدراسات، يمكن أن يساعد كلًا من الكركم والقرفة في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في تحسين صحة القلب، كما تدعم خصائص الكركم المضادة للالتهابات صحة القلب عن طريق تقليل التهاب الشرايين.

المساعدة في إنقاص الوزن

يمكن للكركم تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن تساعد القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وكلاهما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن على المدى الطويل.

يُعزز صحة البشرة

يُقال أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم تساعد في مكافحة الجذور الحرة، وتقليل علامات الشيخوخة وتعزيز التوهج الصحي للبشرة، ومن ناحية أخرى، يقال إن خصائص القرفة المضادة للميكروبات تساعد في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تقليل آلام العضلات

وفقًا للخبراء، يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لكلًا من الكركم والقرفة في تقليل الألم بشكل عام ومنها آلام العضلات، مما يجعل هذا المشروب مفيدًا للرياضيين وأولئك الذين يعانون من حالات الألم المزمن.

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