شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة قلب يقدم نصائح فعالة لمريض السكر للوقاية من مشكلات القلب والان مع تفاصيل الخبر

الأمراض المزمنة كلها مترابطة ارتباطا وثيقا، فالجسم عندما يشكو منه عضو تتأثر باقى الأعضاء الأخرى، ولا يمكن أن نفصل الأمراض المزمنة عن بعضها البعض، فمريض السكر قد يعانى من ارتفاع ضغط الدم، وأيضا قد يعانى من مشكلات فى القلب، وقد لا يعانى أصحاب الأمراض المزمنة من أمراض أخرى ويمكنهم الوقاية من كل المشكلات الصحية الأخرى إذا اتبعوا نصائح صحية ونظاما حياتيا سليما وصحيا.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل، أستاذ جراحة القلب والصدر وجراحات الشريان الأورطى، بكلية طب جامعة عين شمس أن القلب ذلك العضو الأهم في جسم الإنسان قد يتأثر بالأمراض المزمنة التي تصيبه، فمريض السكر الذي يعاني من هذا المرض المزمن قد يصبح عرضة للكثير من المضاعفات الصحية تلك التي تصيب العينين والإبصار وكذلك الأعصاب والأطراف، وكذلك صحة الجلد وأيضا صحة القلب.

وتابع استشارى جراحات القلب أن السكر وارتفاعه الحاد دون الاهتمام بضبط نسبة، قد يكون أحد أهم مسببات مشكلات القلب، ومن أبرز تلك المشكلات ضيق الشرايين التاجية التى يعانى منها الكثير من الأشخاص نظرا لأنه فى حالة ارتفاع السكر دون وعى وبشكل كبير دون إدارته إدارة جيدة وضبط معدلاته قد يصبح الجسم عرضة لالتهاب شديد، فضلا عن الالتهاب الشديد فى جدار الأوعية الدموية.

وقدم مجموعة من النصائح الفعالة لمريض السكر لإدارة مرضه بشكل جيد للوقاية من المضاعفات التى قد تطال القلب وتسبب له مشكلات كثيرة، وتتضاعف معاناة مريض السكر فى تلك الحالة، لكن الوقاية سهلة وبسيطة إذا ما اتبعت تلك النصائح الحياتية الهامة..

على الدوام قسم معدل سكرك والتزم بهذا الأمر لمتابعة أى ارتفاعات أو انخفاضات أو اختلالات فى نسبته، واخبر طبيبك المختص.

تابع لدى طبيب سكر بشكل دقيق ولا تهمل أبدا فى أى اختلالات أو إشارات فى قراءات مستوى السكر

اهتم بالتمتع بنظام حياتى صحى بداية من الغذاء وتناول الأطعمة الصحية الخالية تماما من الدهون والطعام السريع وذلك لحماية القلب وشرايينه وحماية الأطراف أيضا

اهتم بتناول دواء السكر كما هو موصوف تماما وقم بإجراء التحاليل الدورية للسكر المتراكم لتقى نفسك اضطرابات واختلالات السكر التى تسبب الكثير من المضاعفات على القلب

الرياضة لا شك تقيك أمراض السكر والقلب وتحسن من مستويات السكر فى الدم