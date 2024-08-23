شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بسيطة تكشف الإصابة بالأورام الليفية الرحمية وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

أورام الرحم الليفية مشكلة تعانى منها الكثير من السيدات، وقد لا تعى أغلبهن أنها تعانى من هذه المشكلة حتى ظهور الأعراض أو ظهور مشكلة ما، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير أن هناك الكثير من العلامات التى يمكن أن تشير إلى إصابتك بأورام رحمية ففي كثير من الأحيان لا يمكن اكتشاف هذه المشكلة إلا إذا تضخم الورم وكبر بما يكفي حتى يصبح مسببا لمشكلة ما في الرحم.

الموجات فوق الصوتية هي القاطع الذي يمكن من خلاله تشخيص الأورام الليفية خاصة صغيرة الحجم، عند عمل هذه الموجات على الرحم يمكن الكشف السهل عن الأورام في بدايتها.

ولكن هناك بعض العلامات التى يمكن أن تنبئ بهذه المشكلة مثل صعوبة التبرز الحادة التي تعاني منها المرأة على مدار فترات طويلة

الإصابة بمشكلة في الحوض والشعور بأوجاع مبرحة بها

أوجاع حادة في أسفل الظهر وحول البطن ومنطقة الحوض ونهاية الأمعاء

بعض النزيف قد يصيب بعض السيدات أو أغلبهن مما تعانين أورام الرحم الليفية خاصة أثناء الدورة الشهرية فيكون النزيف حاد مع ألم شديد

قد تعاني بعض السيدات من مشكلات أثناء التبول مثل أن يكون البول كثيرا عن الطبيعي

وأوضح التقرير أنه يمكن علاج الأورام الليفية من خلال وسائل منع الحمل التي تساعد على علاج مشكلات النزيف الشديد والسيطرة على هذا النزيف خاصة أثناء الدورة الشهرية

يمكن علاجها أيضا بطرق كثيرة لكن الشائع أن لدى بعض الكثير من السيدات هو وصف الطبيب بعض العلاجات الهرمونية التي تعمل على وقف نمو الورم وانكماشه قدر الإمكان وتخفيف أعراضه وآلامه، والتحكم في نمو من خلال الهرمونات.