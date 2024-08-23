شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين خفيفة لمريض السكر ونصائح لممارستها بأمان والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر يحتاج لمعايشة ومتابعة مستمرة، ولا يمكن أبدا إهمال أهمية التحرك الدائم وممارسة الرياضة لمرضى السكر، وذلك للوقاية من الكثير من المشكلات الصحية والمضاعفات المتوقعة للمرض بمرور الزمن.

ووفقا لتقرير نشر في موقع ديبيتس المعني بكل ما يخص مرض السكر ومضاعفاته، فإن ممارسة الرياضة بشكل منتظم لمريض السكر تقيه من الإصابة بالمضاعفات مستقبلا، تلك المضاعفات خاصة التي تتعلق بصحة المفاصل وسلامة الأطراف وسلامة الأعصاب، فممارسة الرياضة تقوى العضلات والأعصاب وتقى الإصابة بمشكلات في الأطراف لدى مرضى السكر.

وتابع التقرير موضحا لمجموعة من أفضل الأنشطة الرياضية أو التمارين الخفيفة التي يمكن أن يمارسها مريض السكر دون الشعور بالتعب أو الإجهاد أو غيرها من الأعراض، ومن أهم الأنشطة اليومية ممارسة السباحة الخفيفة دون إجهاد حاد، كذلك تمرين ركوب الدراجات السهل والبسيط والمعزز في صحة الجسم والصحة العامة، يمكن أيضا الاعتماد على المشي كتمرين صباحي يومي لمريض السكر دون إجهاد حاد،تمارين الكرسي السهل التي يحرك فيها مريض السكر قدميه أمر في غاية الأهمية لأنه يقي من الإصابة بقرح القدم.

وأكد التقرير ضرورة ممارسة مريض السكر للتمارين الرياضية بحمل خفيف دون الزيادة أو الإجهاد الحاد وذلك للوقاية من اضطرابات السكر المحتملة سواء بالانخفاض أو بالإرتفاع، لذا نصح التقرير بضرورة ممارسة الرياضة في الظل والبعد عن أشعة الشمس والتركيز على أهمية شرب المياه للوقاية من الجفاف.