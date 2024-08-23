“الصحة”: فحص اللياقة يحدد المسار التعليمي للطالب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أكّدت وزارة الصحة، أن أهمية فحص اللياقة المدرسي تكمُن في تقييم الحالة الصحية للطالب وتحديد المسار التعليمي المناسب له على أساسها، مبينةً أن ذلك يُسهم في جودة تحصيله الدراسي.

ولفتت إلى أن فحص اللياقة المدرسي يمكن إجراؤه، من خلال التقصي عن التاريخ المرضي للطالب وعائلته، والتأكد من استكماله التطعيمات الأساسية، وذلك من خلال حجز موعد في عيادة طب الأسرة عبر تطبيق “صحتي”.

وأضافت أنه يمكن إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية ضمن الفحص المدرسي، وتشمل قياس مؤشر كتلة الجسم، وكشف حدة النظر، وفحص كفاءة السمع، وفحص الأسنان، وفحص النطق، والفحص السريري.

وتُولي حكومة المملكة ممثلةً في القطاعات الصحية بالوزارة، اهتماماً كبيراً بصحة الأطفال والنشء، لضمان الكشف المبكر على الأمراض، وإنشاء ملف صحي لكل طالب وطالبة، مما يساهم في دفع العملية التعليمية.