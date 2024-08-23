شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تمرين الضغط فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

تمارين الضغط واحدة من أكثر التمارين فعالية لبناء القوة، غالبًا ما يُنظر إليها على أنها واحدة من أصعب التمارين، فهى التمرين المثالى لتمرين الجسم بالكامل، إذا كنت تشعر بالملل من تمرين الضغط القياسي أو تريد تجربة نسخة أبسط، فهناك الكثير من أشكال تمرين الضغط التى يمكنك تجربتها، بغض النظر عن شكل تمرين الضغط الذي تمارسه، فستستفيد منه دائمًا، تتيح لك تمارين الضغط تحديد شكل جسمك وزيادة التمثيل الغذائي وتسريع فقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

تمرين الضغط هو تمرين شائع لوزن الجسم يستهدف الصدر والعضلة ثلاثية الرؤوس والكتفين، يتضمن الاستلقاء على وجهك على الأرض مع وضع اليدين على مسافة أوسع قليلاً من عرض الكتفين، دفع جسمك لأعلى حتى تصبح ذراعيك مستقيمتين ثم إنزال نفسك للأسفل يعمل على عدة مجموعات عضلية. تمرين الضغط هو تمرين متعدد الاستخدامات يمكن تعديله ليناسب مستويات اللياقة البدنية المختلفة ويستهدف مناطق معينة.

تعتبر تمارين الضغط طريقة رائعة لإنقاص الوزن، كما وجدت دراسة نُشرت في المجلة الدولية للياقة البدنية، وفى هذا التقرير نستعرض كيف تساعدك تمارين الضغط في إنقاص الوزن..

1. يحرق السعرات الحرارية

تمرين الضغط هو تمرين لكامل الجسم يزيد من معدل ضربات القلب ويحرق السعرات الحرارية، ما يساعد في إنقاص الوزن عند دمجه مع نظام غذائي متوازن، لذا إذا كنت تبحث عن طرق سهلة وفعّالة لإنقاص الوزن، فإن دمج تمرين الضغط في روتين اللياقة البدنية الخاص بك قد يكون مفيدًا.

2. ينشط العضلات

يعمل تمرين الضغط على إشراك مجموعات عضلية متعددة، بما في ذلك الصدر والكتفين والعضلة ثلاثية الرؤوس والجذع والساقين، ما يعزز نمو العضلات، تؤدي زيادة كتلة العضلات إلى معدل أيضي أعلى أثناء الراحة، مما يعني أنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة.

3. يحسن القوة والقدرة على التحمل

تعمل تمارين الضغط المنتظمة على تحسين القوة والقدرة على التحمل بشكل عام، ما يسمح بممارسة تمارين أكثر كثافة وحرق المزيد من السعرات الحرارية بمرور الوقت، وبالتالي إذا كنت ترغب في تحسين قوتك وقدرتك على التحمل، فقد يكون ممارسة تمارين الضغط مفيدة.

4. التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

يمكن دمج تمارين الضغط في روتينات التدريب المتقطع عالي الكثافة، حيث تؤدي فترات قصيرة من التمارين عالية الكثافة تليها فترات راحة إلى زيادة حرق السعرات الحرارية، لذا إذا كنت تبحث عن تمارين سهلة للتدريب المتقطع عالي الكثافة فابدأ في ممارسة تمارين الضغط للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.