شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الإرهاق؟.. أعراض تظهر على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

الإرهاق من الأمور التى يتعرض لها البعض دون التعرض لأى عرض ملفت، ومع مرور الوقت يقوم الجسم بتقديم بعض الإنذارات الحاسمة التى تساهم فى التعرف على حقيقة الإصابة بالإرهاق.



ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes فيحدث الإرهاق عندما نتعرض للتوتر لفترة طويلة، ونشعر بالإحباط وفقدان الحافز وعدم الرغبة فى العودة إلى العمل الذي منحنا السعادة فى وقت سابق، ويمكن أن يظهر الإرهاق في مكان العمل أيضًا فى حياتنا الشخصية.

ويعتبر أيضا الإرهاق حالة من الإرهاق العاطفي والعقلي والجسدي، ورغم أنه غالبًا ما يكون ناتجًا عن مشاكل في العمل، إلا أنه يمكن أن يظهر فى مجالات أخرى من الحياة، مثل تربية الأبناء أو رعاية الآخرين.

وقدم التقرير، أبرز الأعراض التي يقوم الجسم بطرحها للتعرف علي أنك مصاب بالفعل بالإجهاد والإرهاق، ومنها:

-التعب المزمن

تشعر بالتعب والإرهاق بشكل مستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتبدو الأنشطة اليومية مرهقة للغاية، وتجد صعوبة في البقاء متيقظًا أو نشيطًا، فقد تعاني من صداع مستمر مع ألم أو شد في الرقبة أو الكتفين أو الظهر.

-اضطرابات النوم

تواجه صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا أو تستيقظ وأنت تشعر بعدم الراحة، و تتعطل أنماط نومك، مما يجعلك تشعر بالتعب أكثر من المعتاد.

-تغيرات فى الشهية ومشاكل فى الجهاز الهضمي

قد يحدث فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام، فيمكن أن يؤدي التوتر إلى مشاكل في المعدة مثل الغثيان أو الإمساك أو الإسهال أو آلام البطن.

-ضعف الجهاز المناعي

قد تكون زيادة قابلية الإصابة بنزلات البرد أو العدوى أو الأمراض الأخرى علامة على الإرهاق، و قد يضعف جهاز المناعة لديك بسبب الإجهاد والإرهاق لفترات طويلة.

-عدم الرغبة فى التفاعل مع الآخرين

تجنب العمل أو التفاعلات الاجتماعية، وعزل نفسك عن الآخرين، أمر شائع أثناء الإرهاق. ويحدث الكثير من التسويف حيث يستمر الشخص في تأجيل مهمة ما ويكافح لتلبية الموعد النهائي المحدد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مرحلة مؤقتة من وجود فجوات في الذاكرة، حيث يواجه الشخص صعوبة في تذكر التفاصيل أو إكمال المهمة.

