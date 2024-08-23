شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. هذا النوع من الخضراوات يحسن الأنسولين لديك والان مع تفاصيل الخبر

مريض السكر عليه دوما أن ينتقي في نظامه الغذائي أطعمة تساعده على خفض السكر وتعديل مستوياته للحفاظ على نسبه سكر معتدلة على الدوام، ليقي نفسه من الأعراض الجانبية والمضاعفات الحادة لمرض السكر التي تنتج عن الارتفاعات الشديدة أو الإختلالات الشديدة في نسب مستوياته.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والتغذيه، فإن هناك العديد من الخضروات الصحية لمريض السكر، فنظامه الغذائي الذي يحتوي على الخضراوات الصحية وعصير الخضروات وغيرها من المصادر النباتية للفيتامينات والمعادن والعناصر، أمر في غاية الأهمية يمد جسمه بالطاقه والحيوية كما أنه يعمل على التحكم في نسب السكر.

البامية هي الخضار الرئيسي الذي يعزز من صحة مريض السكر، هكذا أكد التقرير موضحا أن نسب السكر في الدم تنخفض عندما يتناول مريض السكر الباميه، التي تعد أحد أهم الخيارات الصحية التي يمكن أن يلجأ إليها، وذلك لفوائدها العديدة لمريض السكر بشكل خاص منها:

تحسن من التحسس الخاص بالأنسولين فهي تعزز من تحسين حساسيته تجاه الأنسولين مما يجعله فعال ومنتظم وجيد ويحسن من عمل البنكرياس.

البامية تعتبر من أهم الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة الصحية التي تساعد الخلايا على الشعور بالنضاره والحيوية والحماية من التلف وبالتالي تعمل على ضبط مستويات السكر وعدم ارتفاعه المتوقع.



البامية جيدة للغاية في تعزيز الشبع لدى مريض السكر والشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة كما أنها تحسن من الهضم لديه وتقلل من الهضم وتبطئ منه وتعزز من هضم الكربوهيدرات بطريقة صحية مما يخفض من نسب السكر في الدم.

تتحكم بشكل كبير البامية في نسب السكر في الدم وتخفض منها نظرا للفيتامينات ومضادات الأكسدة والكاتشين التي تحتوي عليه.

تحمى البامية من التلف الذي ينتج عن إرتفاع نسب السكر في الدم ويسبب مشكلة في الخلايا.

تناول البامية بطريقه صحية لأنها تعزز من نسب السكر في الدم، كالسلق وطهيها بدون دهون، وتعزز من ضبط نسب السمر، وبالتالي لا تتناولها بطريقه غير صحية حتى لا تحد من فائدتها.