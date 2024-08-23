شكرا لقرائتكم خبر عن احم مخك ونظم مواعيد نومك بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

رغم ضغوط الحياة اليومية نقوم بمحاولة للحصول على قدر ضئيل من الاستقلال والحرية، ترفض النوم في الوقت المحدد، محاولاً استعادة بعض الوقت الإضافي لنفسك من اليوم الذي مضى بالفعل، و يصبح تأجيل النوم عمدًا طريقة انتقامية لمقاومة العجز الذي تشعر به أثناء اليوم المزدحم والاستيلاء على ما تبقى من اليوم.

ووفقا لموقع hindustantimes، الذي أوضح أنه يؤدي تأجيل النوم إلى ضعف جودة النوم مع انخفاض ساعاته، فإن الانخراط في أنشطة ترفيهية منشطة بعد وقت طويل من موعد النوم يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الدماغ، مما يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم، حتى عندما تنتهي، لا يزال دماغك يعمل، ونتيجة لذلك، يتأخر النوم.



يؤدي تأجيل النوم بانتظام إلى ظهور مجموعة كبيرة من المشاكل، وإذا أصبح هذا عادة، فمن المرجح أن تعاني من الحرمان المزمن من النوم والأرق، كما يفرض العديد من المشاكل على الصحة البدنية، مثل ضعف الجهاز المناعي، وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة.

كيفية التعامل مع هذا الأمرض، ومنها: - اجعل أيامك أكثر حيوية

اشحن طاقتك في أيامك من خلال استغلالها على أكمل وجه والاستمتاع بها، توقف عن العمل على مدار الساعة، وابتعد عن النظر إلى النهار باعتباره مجرد تقدم ممل وخطي، خطط وركز على إدارة الوقت بكفاءة من خلال إعداد جداول مفصلة.

- ليالي المنزل الممتلئة

غرس روتين ليلي والتزم به دون تخطيه، فإذا كنت من المتحمسين للعناية بالبشرة ، فاستمتع بطقوس العناية بالبشرة الدقيقة الخاصة بك بكل تفان، يمكن أن يكون تدوين اليوميات أيضًا منفذًا إبداعيًا مثاليًا للاسترخاء بعد يوم طويل. تدوين اليوميات أو العناية بالبشرة أو التأمل كروتين ليلي يساعد على الاسترخاء، وهي ليست محفزة بشكل مفرط مثل بعض أنشطتك الترفيهية.

- استنفد جسدك

إن ممارسة التمارين الرياضية من المحفزات القوية للنوم، فإن ممارسة التمارين الرياضية تعمل على إرهاق الجسم والشعور بالإرهاق الشديد الذي يجعلك ترغب في الخلود إلى النوم والنوم كطفل، و يمكنك ممارسة المشي السريع أو الركض أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية للتخلص من الإجهاد، فإن ممارسة التمارين الرياضية لا تحافظ على لياقة الجسم فحسب، بل إن المجهود البدني يجعل من الصعب مقاومة نداء النوم، إن الراحة غريزة بيولوجية تدفعك إلى الراحة بعد الأنشطة البدنية المكثفة، ومن خلال إرهاق نفسك عن عمد، فإنك تمهد الطريق للحصول على ليلة نوم جيدة، مما يضعف الرغبة في البقاء مستيقظًا.