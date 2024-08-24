شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب الجري؟.. نصائح للحفاظ على صحة الركبة وتجنب تعرضها للمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون الجري أحد أبسط التمارين وأكثرها فعالية والتي تستهدف فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والرفاهية العقلية. في الواقع، يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتعزيز القوة الشاملة. عندما يتعلق الأمر بالجري، يريد كل عداء تقريبًا أن يتعلم كيفية الجري لفترة أطول وأسرع. يمكن أن يساعد بناء القدرة على التحمل بشكل كبير. سواء كنت تستعد لسباق الماراثون أو أول 5 كيلومترات، يمكن أن تكون القدرة على التحمل هي المفتاح للوصول إلى أهدافك في الجري. وفقا لما نشره موقع thehealthsite

لتعزيز قدرتك على التحمل وتحسين أدائك أثناء الجري، إليك نصائح فعالة لإرشادك خلال العملية: 1. الإحماء

قبل كل جولة جري، من الضروري القيام بالإحماء المناسب لتحضير عضلاتك ومفاصلك للنشاط البدني الذي ستمارسه. ابدأ بالركض الخفيف أو المشي السريع لمدة 5 إلى 10 دقائق لزيادة معدل ضربات قلبك تدريجيًا. ثم اتبع ذلك بتمارين التمدد الديناميكية مثل تأرجح الساقين ورفع الركبتين وركلات المؤخرة. يساعد الإحماء على تحسين تدفق الدم إلى العضلات، مما يقلل من خطر الإصابة ويعزز الأداء.

2. حافظ على الوضعية الصحيحة

إن وضعية الجري الجيدة ضرورية للقدرة على التحمل. حافظ على رأسك مرفوعًا وكتفيك مسترخيتين وظهرك مستقيمًا. تجنب الانحناء للأمام أو للخلف كثيرًا. يجب أن تتأرجح ذراعاك بشكل طبيعي على جانبيك، ويجب أن تكون يديك مسترخيتين. تسمح الوضعية الصحيحة بالتنفس بشكل أكثر كفاءة وتساعد في تقليل التعب أثناء الجري.

3. المشي يوميا

لتحسين أداء الجري، من الضروري أن تتمرن يوميًا وتذهب للمشي كل يوم. يساعد المشي يوميًا على تحسين قدرتك على التحمل، وهو أمر ضروري للجري لمسافات طويلة دون الشعور بالتعب الشديد. "يعمل المشي على تشغيل عضلات مماثلة للجري ولكن بكثافة أقل، مما يسمح بالتعافي مع المساهمة في صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. استهدف المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم"،