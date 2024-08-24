شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول فيتامين سي يحميك من الخرف وألزهايمر؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

مع التقدم في السن، يستمر انتشار الأمراض العصبية التنكسية مثل الخرف ومرض ألزهايمر، ومع ذلك، تسلط الأبحاث الناشئة الضوء على الدور المحتمل للعوامل الغذائية، وخاصة تناول فيتامين سي، في الحد من خطر وتطور هذه الأمراض، ويلعب فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة قوي، دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الدماغ، ما قد يوفر دفاعًا طبيعيًا ضد التدهور المعرفي، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

دور فيتامين سي في صحة الدماغ

فيتامين سي، أو حمض الأسكوربيك، معروف بخصائصه المعززة للمناعة، لكن فوائده تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد درء نزلات البردو "فيتامين سي باعتباره مضادًا للأكسدة أمر حيوي للغاية في حماية أنسجة المخ، وهو عامل يقلل من حالات الإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر". يساعد هذا المغذي الأساسي في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو مساهم رئيسي في تطور الأمراض العصبية التنكسية.

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، مما يؤدي إلى تلف الخلايا. يكون الدماغ عرضة بشكل خاص للإجهاد التأكسدي بسبب استهلاكه العالي للأكسجين وبيئته الغنية بالدهون ويوفر فيتامين سي للخلايا العصبية الحماية من أي ضرر، مما يعزز عملها كجزء من الإدراك من خلال منع الجذور الحرة، يساعد فيتامين سي في حماية خلايا الدماغ، وبالتالي دعم الوظائف الإدراكية وإبطاء عملية الشيخوخة.

وقد بحثت العديد من الدراسات في العلاقة بين تناول فيتامين سي والصحة الإدراكية. ووجدت دراسة نشرت في مجلة مرض الزهايمر أن الأفراد الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين سي في الدم لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بمرض الزهايمر. وتشير الدراسة إلى أن خصائص فيتامين سي المضادة للأكسدة قد تساعد في تخفيف الضرر التأكسدي الذي يؤدي إلى التدهور الإدراكي.