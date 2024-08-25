شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتصحى بتعانى من احمرار العين فور الاستيقاظ.. اعرف السبب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الاستيقاظ بعيون حمراء أمر طبيعي وغير ضار فى معظم الأوقات، والتفسير العلمي أنه أثناء النوم قد تجف العيون بسبب قلة الرمش، ما يتسبب في ظهور الأوعية الدموية على سطح العينين بشكل أكثر وضوحًا، ويؤدي إلى الاحمرار.

ومع ذلك، وفقا لموقع OnlyMyHealth هناك عوامل أخرى، مثل النوم في بيئة ذات رطوبة منخفضة، أو التعرض لمسببات الحساسية، أو النوم بالعدسات اللاصقة، يمكن أن تساهم أيضًا فى احمرار العين في الصباح، ولكن قد تكون هناك أسباب مرضية أخرى وراء أحمرار العين.

ما هو سبب احمرار العين عند الاستيقاظ؟

يمكن أن تتسبب عدة عوامل في احمرار العين، وغالباً ما يكون علامة على التهاب الملتحمة، الذى يعرف أيضًا باسم العين الوردية، وتشمل أعراضه تورم أو التهاب الملتحمة، وهى السطح الداخلي للجفن.

وهناك أسباب أخرى أيضاً قد تشمل جفاف العين والحساسية، وقلة النوم، أو يمكن أن يؤدي تهيج العين الناتج عن العدسات اللاصقة أيضًا إلى تهيج العين واحمرارها نتيجة لذلك، هذا بجانب العوامل البيئية مثل الغبار أو الدخان والإفراط فى استخدام الشاشات قد تساهم أيضًا فى ذلك.

أهمية النوم الجيد لمنع احمرار العين

وسلط التقرير الضوء على أهمية النوم الجيد، من عدم توافر غرفة النوم غير مناسبة والنوم في الضوء يمكن أن تسبب احمرار العين، ولتحسين ذلك، قم بإنشاء جدول نوم منتظم، والحد من وقت الشاشة قبل النوم، والحفاظ على الغرفة مظلمة وباردة وخالية من المواد المسببة للحساسية، كما يمكن أن يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء والحفاظ على نظافة الفراش وممارسة تقنيات الاسترخاء في تحسين جودة النوم.

ويحتاج معظم البالغين الأصحاء إلى سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، في حين يحتاج الأطفال الصغار والمراهقون إلى المزيد من النوم لدعم نموهم وتطورهم.

النظام الغذائي والترطيب

من المثير للاهتمام أن النظام الغذائي والترطيب يؤثران بشكل كبير على صحة العين، في حين أن الجفاف يمكن أن يجفف عينيك، مما يؤدي إلى احمرار العينين وحكة العين، فإن نقص الأطعمة الغنية بـأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات A وC وE، مثل الجزر والفواكه الحمضية والخضروات الورقية، يمكن أن تضر بصحة عينيك وتزيد من خطر الاحمرار، لذلك، من المهم زيادة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في نظامك الغذائي وشرب الكثير من الماء مع تجنب الإفراط في تناول الكحول والكافيين.

كيفية تقليل احمرار العين؟

تشمل العلاجات المنزلية الفعالة لاحمرار العين ما يلي:

وضع كمادات باردة

استخدام قطرات الدموع الصناعية

الحفاظ على نظافة العين الجيدة

العلاجات المتاحة دون وصفة طبية مثل قطرات العين المضادة للهيستامين، وقطرات الترطيب، وقطرات مضادة للاحمرار.

ولكن احمرار العين المستمر يستدعي القلق إذا كان مصحوبًا بألم شديد، أو تغيرات في الرؤية، أو إفرازات، أو تورم، إلى جانب علامات أخرى بما في ذلك الحساسية للضوء، أو الإحساس بجسم غريب، أو إذا لم يتحسن الاحمرار بالعلاج المنزلي.

