شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من عدم تحمل الفركتوز.. 8 طرق طبيعية لتهدئة معدتك والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعانى من الانتفاخ والغازات وآلام البطن بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز فقد تكون تعاني من عدم تحمل هذه المادة، وهي حالة يجد فيها الجسم صعوبة في هضم هذا السكر الشائع الموجود في العديد من الفواكه والخضروات والمحليات، وقد يكون التعامل مع عدم تحمل الفركتوز أمرًا مرهقًا، ولكن إضافة بعض العلاجات الطبيعية وإجراء بعض التعديلات الغذائية يمكن أن يوفر راحة كبيرة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

طرق طبيعية لتهدئة أمعائك بسبب عدم تحمل الفركتوز 1. اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الفركتوز

الخطوة الأكثر أهمية في إدارة عدم تحمل الفركتوز هي اتباع نظام غذائي منخفض الفركتوز، يتضمن ذلك تحديد الأطعمة الغنية بالفركتوز وتجنبها، مثل التفاح والعسل وشراب الذرة عالي الفركتوز وبعض الخضروات مثل الهليون والبازلاء. بدلاً من ذلك، اختر بدائل منخفضة الفركتوز مثل التوت والفواكه الحمضية والخضروات الورقية. يمكن أن يساعد قراءة ملصقات الطعام وفهم الأطعمة الآمنة في منع الأعراض.

2. زيادة تناول الألياف

في حين أن الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن بعض الأنواع قد تؤدي إلى تفاقم أعراض عدم تحمل الفركتوز، الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في أطعمة مثل الشوفان والموز والجزر، أسهل على الأمعاء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على سير الأمور بسلاسة، من خلال تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان، يمكنك تهدئة أمعائك وتخفيف أعراض عدم تحمل الفركتوز.

3. حافظ على رطوبة جسدك

لا تقلل من أهمية ترطيب الجسم لتعزيز صحة الجهاز الهضمي. يساعد شرب الكثير من الماء على تخفيف الفركتوز في الجهاز الهضمي، مما يسهل على جسمك معالجته، احرص على شرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا وتجنب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

4. جرب إنزيمات الهضم

يمكن أن تساعد الإنزيمات الهضمية، وخاصة تلك التي تحتوي على زيلوز إيزوميراز، في تكسير الفركتوز في الأمعاء، مما يقلل من أعراض عدم تحمل الفركتوز.

5. زيت النعناع

يمكنك أيضًا استخدام زيت النعناع لتهدئة جهازك الهضمي. يمكن أن يساعد هذا الزيت في تقليل الانتفاخ والغازات ألم في البطن يرتبط عدم تحمل الفركتوز، يمكنك تناول كبسولات زيت النعناع أو شرب شاي النعناع لتخفيف الأعراض. تأكد دائمًا من أن كبسولات زيت النعناع مغلفة معويًا لمنع حرقة المعدة.

6. الزنجبيل

الزنجبيل هو علاج طبيعي معروف بفوائده الهضمية. فهو يساعد على تقليل الغثيان، وتحسين الهضم، وتخفيف آلام البطن. يمكنك إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي عن طريق شرب شاي الزنجبيل، أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى وجباتك، أو تناول مكملات الزنجبيل. يمكن أن يكون تناول كوب دافئ من شاي الزنجبيل بعد الوجبات مهدئًا بشكل خاص.

7. البروبيوتيك

يجب أن تتناول البروبيوتيك، وهي البكتيريا المفيدة، لدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي. ويمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتقليل أعراض عدم تحمل الفركتوز من خلال تعزيز صحة الأمعاء. تشمل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الزبادي والكفير والملفوف المخلل والأطعمة المخمرة الأخرى. يمكنك أيضًا تناول مكملات البروبيوتيك، ولكن اختر منتجًا عالي الجودة يحتوي على سلالات متعددة من البكتيريا المفيدة.

8. شاي البابونج

إذا كنت تبحث عن مشروب لتهدئة أمعائك، فلا تفوت الفوائد الهضمية لهشاي البابونج يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات وتهدئة الأمعاء وتخفيف الأعراض مثل الغازات والانتفاخ، شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم أو بعد الوجبات يمكن أن يساعد في تعزيز راحة الجهاز الهضمي.

نصائح إضافية لإدارة عدم تحمل الفركتوز

تناول وجبات أصغر حجمًا: إن تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا يمكن أن يساعد في تقليل العبء على الجهاز الهضمي ومنع الأعراض.

مضغ الطعام جيدًا: يساعد مضغ الطعام جيداً على الهضم ويمكن أن يساعد في تقليل أعراض عدم تحمل الفركتوز.