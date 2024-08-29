شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب محتملة لتورم كاحل القدم.. منها أمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

يحدث تورم الكاحلين عندما تتراكم السوائل الزائدة في أنسجة أسفل الساقين والقدمين، ويمكن أن يكون هذا التورم علامة على حالات كامنة مختلفة، مثل قصور القلب، أو أمراض الكلى أو الكبد، أو القصور الوريدي، أو ببساطة نتيجة للوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، وما إلى ذلك.



لتجنب تورم الكاحلين، من المهم أن تظل نشطًا، وتحافظ على وزن صحي، وترفع ساقيك بانتظام، وتقلل من تناول الملح، وترتدي جوارب ضاغطة إذا لزم الأمر، ووفقا لموقع " ان دى في" إذا استمر التورم أو كان مصحوبًا بأعراض أخرى، فمن المهم طلب المشورة الطبية، لأنه قد يشير إلى مشكلة صحية أكثر خطورة.

10 أسباب شائعة لتورم الكاحلين 1. احتباس السوائل

يحدث احتباس السوائل، غالبًا عندما تحتفظ أنسجة الجسم بكمية كبيرة من الماء، وقد يكون هذا بسبب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، أو التغيرات الهرمونية، أو تناول بعض الأدوية، تتراكم السوائل الزائدة في الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى التورم.

2. الإصابة أو الصدمة

يمكن أن تتسبب إصابات الكاحل مثل الالتواءات أو الإجهادات أو الكسور في حدوث تورم كاستجابة طبيعية للالتهاب، يرسل الجهاز المناعي في الجسم السوائل وخلايا الدم البيضاء إلى المنطقة المصابة، مما يؤدي إلى التورم.

3. فشل القلب

في حالة قصور القلب، يصبح القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم، وخاصة في الساقين والكاحلين، وغالبًا ما تسبب هذه الحالة تورمًا، وخاصة بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

4. القصور الوريدي

يحدث القصور الوريدي عندما تصبح أوردة الساقين غير قادرة على إرجاع الدم إلى القلب بكفاءة، مما يتسبب في تجمع الدم في الأطراف السفلية، ويمكن أن يؤدي هذا التجمع إلى تورم الكاحلين والساقين.

5. أمراض الكلى

يمكن أن يؤدي مرض الكلى إلى اختلال توازن الكهارل واحتباس السوائل، مما يسبب تورم الكاحلين وأجزاء أخرى من الجسم، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فإنها لا تستطيع إزالة السوائل الزائدة بشكل فعال.

6. أمراض الكبد

يمكن أن يؤدي مرض الكبد، وخاصة تليف الكبد، إلى احتباس السوائل في الأطراف السفلية بسبب انخفاض إنتاج البروتين وزيادة الضغط في الأوردة، ويؤدي تراكم السوائل هذا إلى تورم الكاحلين.

7. الوذمة اللمفية

يحدث الوذمة اللمفية عندما يعجز الجهاز اللمفي عن تصريف السائل اللمفي بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم السوائل وتورم الكاحلين والساقين، يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب الجراحة أو الإشعاع أو العدوى.

8. الأدوية

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية علاج ضغط الدم والسكري والأدوية المضادة للالتهابات، في احتباس السوائل وتورم الكاحلين كأثر جانبي.

9. الحمل

أثناء الحمل، يحتفظ الجسم بالمزيد من السوائل، وقد يضغط الرحم المتنامي على الأوردة في الجزء السفلي من الجسم، مما يؤدي إلى تورم الكاحلين، كما تساهم التغيرات الهرمونية أيضًا في احتباس السوائل أثناء الحمل.

10. السمنة

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد في الجسم إلى زيادة الضغط على أوردة الساقين، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وتراكم السوائل في الأطراف السفلية. يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى تورم الكاحلين، وخاصة بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.