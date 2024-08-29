هل تساعد القرفة واللبن الرائب فى تحسين مستوى السكر فى الدم؟

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تتمتع القرفة واللبن الرائب بفوائد صحية متعددة، ولكن يمكن أن يلعبا أيضًا دورًا رئيسيًا في تحسين مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف يمكن للقرفة أن تنظم مستوى السكر في الدم1. تحسن حساسية الأنسولين

الأنسولين هو هرمون يساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم لاستخدامه كوقود.

في حالات مثل مرض السكري من النوع 2، يمكن أن تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

أظهرت الدراسات أن القرفة يمكن أن تزيد من كفاءة الخلايا في استخدام الجلوكوز، وبالتالي تحسين حساسية الأنسولين وهذا يعني أن مستويات أقل من الأنسولين مطلوبة لتقليل مستويات السكر في الدم، مما قد يساعد في إدارة مقاومة الأنسولين.

2. تقلل من معدل تحلل الكربوهيدرات

تعمل القرفة على إبطاء معدل تحلل الكربوهيدرات في المعدة، مما يساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. يمكن أن يكون هذا التأثير مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري الذين يحتاجون إلى إدارة زيادات السكر في الدم بعد الوجبة.

3. تحاكي عمل الأنسولين

وجدت الأبحاث أن بعض المركبات الموجودة في القرفة، وخاصة سينامالديهيد، يمكن أن تحاكي تأثيرات الأنسولين، مما يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم بشكل أكبر. يمكن لهذه المواد أن تعمل مباشرة على الخلايا، وتشجعها على امتصاص المزيد من الجلوكوز، على غرار كيفية عمل الأنسولين.

4. تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام

كشفت العديد من الدراسات العلمية أن تناول القرفة بانتظام يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بشكل فعال. هذه الفائدة مهمة بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري، حيث أن الحفاظ على مستويات سكر الدم الصائم المنخفضة أمر بالغ الأهمية للصحة على المدى الطويل.

دور اللبن الرائب في تحسين مستويات السكر في الدم

اللبن الرائب، وهو منتج ألبان مخمر، يقدم العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك التحسينات المحتملة في حساسية الأنسولين وتنظيم نسبة السكر في الدم:

1. غني بالبروتين:

يحتوي اللبن الرائب على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI) وهو مصدر غني بالبروتين. تستغرق الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض وقتًا أطول للهضم والامتصاص، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل تدريجي. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللبن الرائب في استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم وتقليل الارتفاعات المفاجئة.

2. البروبيوتيك وصحة الأمعاء:

يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء. الأمعاء الصحية ضرورية للصحة العامة، بما في ذلك إدارة نسبة السكر في الدم. تم ربط اختلال التوازن في بكتيريا الأمعاء بمقاومة الأنسولين، نظرًا لدور ميكروبيوتا الأمعاء في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز. من خلال تعزيز صحة الأمعاء، قد يساعد اللبن الرائب في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم نسبة السكر في الدم.

3. غني بالكالسيوم وفيتامين د:

يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من الكالسيوم وغالبًا ما يكون مدعمًا بفيتامين د، وكلاهما ضروري لعملية التمثيل الغذائي للجلوكوز. يساعد الكالسيوم في إنتاج الأنسولين، بينما يعزز فيتامين د حساسية الأنسولين. تعد المستويات الكافية من هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

4. منخفض الكربوهيدرات:

يحتوي اللبن الرائب العادي بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم. يساعد اختيار اللبن الرائب غير المحلى في تجنب السكريات المضافة، والتي يمكن أن تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم.

تجعل هذه الخصائص الغذائية القرفة واللبن الرائب من الإضافات القيمة للنظام الغذائي الذي يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم وتعزيز حساسية الأنسولين.