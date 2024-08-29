شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح سهلة لتحسين مزاجك مع بداية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من التوتر أو تبحث عن طرق تحسين مزاجك، ابدأ يومك ببعض الممارسات البسيطة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في يومك، أوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن هناك ممارسات اليقظة البسيطة التي ينصح بدمجها في روتينك لبدء يومك بشكل إيجابي، وتعمل علي تقليل التوتر وتحسين مزاجك ، ومنها:

- قائمة الامتنان

إنشاء قائمة بالامتنان هي طريقة قوية لتعزيز رفاهيتك وتنمية سعادتك، من خلال ملاحظة ثلاثة إلى خمسة أشياء تشعر بالامتنان لها كل يوم، يمكنك تحويل تركيزك إلى الجوانب الإيجابية في حياتك، و للحصول على أفضل النتائج، قم بدمج هذه الممارسة في روتينك الصباحي ، و ابدأ يومك بملاحظة إيجابية من خلال إنشاء قائمة بالامتنان أول شيء في كل صباح، مع ضبط نغمة اليقظة للساعات القادمة.

- تناول الطعام بوعي

تناول الطعام بوعي يحول الوجبات اليومية إلى لحظات من اليقظة، كما أن إيقاف تشغيل التلفزيون وإبعاد هاتفك يمكن أن يساعدك على الاستمتاع بوجبتك بالكامل.

3. التأمل

قد يكون التأمل أمرًا شاقًا في البداية، لكنه وسيلة رائعة لتهدئة أعصابك، والانتباه إلى تنفسك واكتشاف الهدوء ، حتى التأملات الصباحية القصيرة التي تتراوح مدتها بين خمس إلى عشر دقائق يمكن أن تساعدك على إعادة التركيز والشعور بالارتياح قبل مواجهة الجزء المحموم من اليوم.

الحركة هي وسيلة رائعة لدمج اليقظة الذهنية في روتينك اليومي، اختر نشاطًا بدنيًا تستمتع به، سواء كان ركوب الدراجات أو المشي أو اليوجا أو الجرى أو أي شيء آخر. حاول أن تمارس تمرينك في الصباح قبل أن يبدأ اليوم بالكامل. ورغم أن هذا قد يعني الاستيقاظ مبكرًا، فإن الفوائد النفسية والجسدية تجعل البدء مبكرًا يستحق العناء.

5. قم بإعداد وجبة إفطار صحية

ابدأ يومك بوجبة إفطار شهية وصحية تحبها، احرص على تناول الطعام بوعي من خلال الاستمتاع بكل قضمة وتقدير النكهات، حتى تحضير وجبتك الأولى يمكن أن يصبح ممارسة واعية، مما يجعل روتينك الصباحي مغذيًا.

