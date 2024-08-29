شكرا لقرائتكم خبر عن لو رياضى ووزنك بيزيد.. اعرف ايه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

هل تمارس تمارينك الرياضية بانتظام، ومع ذلك لا يمكنك خسارة الوزن الذي مارست بسببه رياضتك المفضله، هل تتناول طعام صحي مفيد وتنتظم على دايت قاسي ولكن لا تخسر الوزن؟ إذا كنت من هؤلاء فهناك الكثير من الأسباب التي قد تعرقل خسارتك للوزن أثناء الرياضة وأثناء الريجيم.

ينصح تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض بضرورة عدم ترك الريجيم أو ترك ممارسة الرياضة المنتظمة بل استمر في طريقك.

ونصح التقرير بمحاولة تجنب هذه المشكلات:

ـ قد تكون لا تمارس الرياضة المناسبة لجسمك.

ـ لا تتناول طعامك بطريقة خاطئة حتى وإن كان طعاما صحيا يجب مضغه جيدا والاستفادة به مع إدخال الخضراوات والفاكهة بشكل صحي في نظامك الغذائي.

ـ قد لا تكون تمارس الرياضة التي تساعدك على فقدان الوزن بشكل فعال أو تمارس الرياضة بشكل أقل من المطلوب لإنقاص الوزن مع بناء العضلات.

ـ ينصح التقرير بأهمية الجمع بين التمارين المختلفه منها المقاومة والتمارين الهوائية أيضا لإنقاص الوزن بسهولة.

ـ المشروبات التي تحتوي على السكريات ضارة للغايه قد تخلف لك مشكلات كبيرة حتى وإن كانت كميتها قليلة وتؤثر بالسلب على قدرتك على إنقاص وزنك.

ـ الإرهاق الحاد والاجهاد الشديد يؤثران بشكل مباشر على قدرة الجسم وعلى الحرق وإنقاص الوزن.

ـ النوم لساعات قليلة أقل من ست أو خمس ساعات يؤثر بالسلب على قدرة الجسم على الحرق وبالتالي يزيد في الوزن دون أن ينقص.

ـ إدخال الكربوهيدرات لنظامك الغذائي يجب أن يكون بحساب تحت إشراف مختص وذلك لأن أي كمية من الكربوهيدرات أعلى من المطلوب تعزز من ثبات وزنك وعدم نقصانه.

ـ كثرة الوجبات الخفيفة قد تؤدي إلى زيادة الوزن أو عدم انقاصه على عكس المعتقد بأن الوجبات الخفيفة سهلة وصحية إلا أن كثرتها أو إدخال أي عناصر سكريه لها أو غير صحية يؤثر بالسلب على الوزن بشكل عام.