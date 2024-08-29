هل وضع واقي الشمس على الجلد يمنع امتصاص فيتامين د؟

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يعد استخدام واقي الشمس جزءًا أساسيًا من البقاء آمنًا وصحيًا خلال فصل الصيف، ولكن هل يمكن لحماية بشرتك أن تجعل من الصعب الحصول على فيتامين د الذي تحتاجه.

فيتامين د هو عنصر غذائي أساسي لبناء عظام صحية، وتمكين الأعصاب من نقل الرسائل بين المخ والجسم، ودعم الجهاز المناعي، يحصل معظم الناس على فيتامين د الذي يحتاجونه من نظامهم الغذائي ومن الشمس، عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس - وخاصة الأشعة فوق البنفسجية من النوع B (UVB) - يستخدمها الجسم لصنع فيتامين د بشكل طبيعي، لموقع Health .



أشعة UVB من الشمس تتفاعل مع بروتين في الجلد، يؤدي إلى إطلاق عملية تحويل الطاقة إلى فيتامين د3، وهو الشكل النشط من فيتامين د.

ولكن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكون له أيضًا بعض التأثيرات غير السارة على الجسم، ألا أن حروق الشمس التي تعد مؤشرًا قويًا للإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة، لذا من المفهوم لماذا يوصي الخبراء الناس بوضع واقي الشمس أو اتخاذ احتياطات أخرى لحماية بشرتهم من الشمس.

ولكن نظرًا لأن أشعة UVB تشارك في العمليات الإيجابية والسلبية في الجسم، فهل تفتقد مصدرًا رئيسيًا لفيتامين د عندما تستخدم واقيًا من الشمس كل يوم؟ إليك ما يقوله الخبراء.

هل يمنع استخدام واقي الشمس امتصاص فيتامين د؟

أظهرت أبحاث واسعة النطاق أن استخدام واقي الشمس ونقص فيتامين د ليسا مرتبطين، بما في ذلك دراسة وجدت أن مستخدمي واقي الشمس المنتظمين لم يعانوا من نقص فيتامين د مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون واقي الشمس.

قد يكون السبب في ذلك هو أنه بغض النظر عن كمية واقي الشمس الذي تستخدمه أو مدى ارتفاع عامل الحماية من الشمس، فإن بعض أشعة الشمس فوق البنفسجية تصل إلى الجلد، على سبيل المثال، يمنع عامل الحماية من الشمس 97% من أشعة UVB عند وضعه وإعادة وضعه بشكل مثالي.

ما هي كمية فيتامين د التي تحصل عليها فعليًا من الشمس؟

تعتمد كمية فيتامين د التي يمكنك الحصول عليها من الشمس على عدة أشياء، بما في ذلك عمرك، ولون بشرتك، ومتى تخرج، وغير ذلك الكثير.

أولاً، عادةً ما ينتج الأشخاص ذوو البشرة الداكنة كمية أقل من فيتامين د عندما تتعرض أجسامهم لأشعة الشمس، كما أن كبار السن وأولئك الذين يميلون إلى ارتداء ملابس تغطي معظم أجسامهم قد يمتصون أيضًا كمية أقل من فيتامين د من الشمس.

تميل أشعة UVB إلى أن تكون أقوى في هذا الوقت - تصل أشعة الشمس إلى ذروتها بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، ورغم أن امتصاص فيتامين د من أشعة الشمس يتغير حسب كل فرد، فمن المهم ملاحظة أن معظم الناس يمكنهم الحصول على ما يكفي من فيتامين د من نظامهم الغذائي والمكملات الغذائية.

كيفية تحسين امتصاص فيتامين د بأمان

ليس من الجيد التخلي عن استخدام واقي الشمس للحصول على فيتامين د، خاصة أنه لم يتم إثبات وجود رابط بين واقي الشمس ونقص فيتامين د.

في الواقع، فإن عدم استخدام واقي الشمس يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد الشديد أو سرطان الجلد، لأن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد والحروق ومشاكل أخرى.