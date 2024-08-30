شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من التهاب المفاصل.. الخضراوات أساسية والان مع تفاصيل الخبر

هناك أنواع عديدة من التهاب المفاصل، ولكل منها أسبابها الخاصة. النوع الأكثر شيوعًا، وهو هشاشة العظام، يتطور مع تحلل الأنسجة في المفاصل بمرور الوقت.وتتطور أشكال أخرى من التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، لأن جهاز المناعة لديك يهاجم الجسم، واعتمادًا على النوع، قد يكون من الممكن أحيانًا الوقاية من التهاب المفاصل. على سبيل المثال، يمكنك محاولة منع التهاب المفاصل المعدي (التهاب المفاصل الناجم عن انتشار العدوى إلى المفاصل) عن طريق الحفاظ على نظافة الجروح.وفقا لما نشره موقع health

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل :

الجنس: الإناث أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) من الرجال.

في حين أن النقرس أكثر شيوعاً عند الرجال.

لم يتمكن الباحثون من التأكد من سبب وجود صلة بين الجنس وأنواع معينة من التهاب المفاصل.

العمر: تزداد فرص إصابتك بالتهاب المفاصل مع تقدم العمر. ويبلغ خطر الإصابة بالتهاب المفاصل ذروته في الستينيات من العمر. في هذا الوقت، يبدأ جهاز المناعة لديك في الضعف، وتتضرر مفاصلك بسبب التآكل والتلف.

الحالات الصحية: إذا كان لديك تاريخ من أمراض الرئة، فأنت معرض لخطر أكبر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

كيفية تقليل المخاطر

يمكنك تقليل خطر إصابتك بالتهاب المفاصل العرضي من خلال إجراء اختبارات منتظمة لتعزيز التشخيص المبكر والعلاج القوي.

يمكنك أيضًا إجراء تغييرات في نمط حياتك لتقليل المخاطر.

احصل على الاختبار

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ففكر في إجراء فحوصات منتظمة من قبل طبيب متخصص في أمراض الروماتيزم (طبيب متخصص في أمراض المناعة الذاتية والمفاصل). فحوصات الدم سريعة وغير مؤلمة. أثناء هذه الزيارات، يجب عليك الإبلاغ عن أي تغييرات جديدة في مفاصلك.

طرق الوقاية اتبع عادات معينة في نمط حياتك

يمكن لعوامل مثل النظام الغذائي والوزن والنوم والإجهاد والتدخين أن تلعب دورًا في تطور التهاب المفاصل. قد يكون ممارسة عادات معينة قادرًا على تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

نظام عذائي

قد يساعد تناول نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والألياف في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي. وقد يساعد القيام بذلك في تنظيم جهاز المناعة لديك وتقليل تآكل المفاصل. كما أظهر النظام الغذائي المتوسطي وعدًا في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.

الوزن

إن الحفاظ على وزن الجسم الذي تقرره أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك هو الأفضل لك قد يساعد في منع بعض أشكال التهاب المفاصل. الوزن الزائد والسمنة من عوامل الخطر للإصابة بالتهاب المفاصل. يمكن أن يزيدا من خطر إصابتك بالعدوى ويسببان صدمة لمفاصلك.