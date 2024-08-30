شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من الصداع النصفي.. محفزات لازم تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

لا يوجد علاج نهائي للصداع النصفي، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنع حدوثه. إن معرفة ما قد يؤدي إلى حدوث نوبات الصداع النصفي لديك وتغيير أي عادات نمط حياة قد تؤدي إلى تفاقم حالتك يمكن أن يساعد في تحسين نوعية حياتك، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

والصداع النصفي هو اضطراب عصبي معقد يسبب صداعًا متوسطًا إلى شديدًا، وعادةً ما يكون في جانب واحد من الرأس، وتشمل الأعراض الأخرى حساسية الضوء والصوت، ويعاني حوالي واحد من كل أربعة أشخاص مصابين بالصداع النصفي من الهالة، وهي الأعراض التي تجعل الناس يرون أضواءً وامضة أو خطوطًا متعرجة.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالصداع النصفي، ولكن بعض مجموعات الأشخاص تعاني من هذه الحالة بمعدلات أعلى.

تشمل عوامل الخطر ما يلي:

العمر: الصداع النصفي أكثر انتشارًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 39 عامًا.

قد تصاب بنوبة الصداع النصفي الأولى في وقت مبكر من سنوات المراهقة وأثناء البلوغ. ومن النادر أن يصاب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بنوبة الصداع النصفي الأولى في هذا العمر، وعادة ما يتطور الصداع النصفي في وقت أبكر كثيرًا.

التاريخ العائلي: قد يرتبط الصداع النصفي بعوامل وراثية. فالأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بثلاث مرات من أولئك الذين لا يعانون من هذا التاريخ.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي من الرجال بحوالي ثلاثة إلى أربعة أضعاف.

يمكن للتغيرات الهرمونية، وخاصة هرمون الاستروجين، أن تؤدي إلى نوبات الصداع النصفي لدى الأشخاص الذين تم تصنيفهم كإناث عند الولادة.

يمكن أن تؤدي بعض الحالات الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي أو تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي المزمن.

وتشمل هذه الحالات:

مرض السكري: مرض يجعل من الصعب على جسمك تحويل الجلوكوز (السكر) إلى طاقة

خلل شحميات الدم: حالة تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم

السمنة: وجود كمية زائدة من الدهون في الجسم

تتزامن بعض الحالات الصحية العقلية والحالات العصبية الأخرى عادةً مع الصداع النصفي. ومن المهم ملاحظة أن هذه الحالات لا تسبب الصداع النصفي. وقد يعاني الأشخاص المصابون بالصداع النصفي أيضًا من واحدة أو أكثر من هذه الحالات المرتبطة.

كيفية تقليل المخاطر

لا يوجد علاج نهائي للصداع النصفي، فهم المحفزات وإجراء أي تغييرات ضرورية في نمط حياتك واتباع خطة العلاج الخاصة بك يمكن أن يقلل من تكرار الإصابة بنوبة الصداع النصفي.

تتبع وتجنب المحفزات

تختلف أسباب الصداع النصفي من شخص لآخر. وتعتمد أسباب الصداع النصفي على كيفية تفاعل جسمك مع عوامل بيئية معينة. وقد تشمل هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر:

أضواء ساطعة أو وامضة

اصوات عالية

الأدوية

وجبات مفقودة

الإفراط في استخدام مسكنات الألم

الإرهاق البدني أو إرهاق الجسم

التوتر والقلق

روائح قوية

تعاطي التبغ

تغيرات الطقس

تشمل الاختيارات الغذائية الوقائية ما يلي:

اختر الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة لزيادة تناولك للألياف

اشرب كمية كافية من الماء، والتي تشمل تسعة أكواب يوميًا للإناث و13 كوبًا يوميًا للذكور

تناول كميات أقل من الأطعمة المعالجة بشكل كبير أو التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أو السكر

تضمين الفواكه والخضراوات الطازجة في نظامك الغذائي

تأكد من تناول الطعام في أوقات ثابتة كل يوم وابذل قصارى جهدك لعدم تخطي وجبات الطعام

قلل من كمية القهوة التي تستهلكها إلى أقل من كوبين يوميًا

ابتعد عن أي محفزات غذائية

فيما يلي بعض التقنيات التي يمكن أن تساعدك على البدء:

قم بتمارين التنفس العميق

تابع الأنشطة والأشخاص الذين تستمتع بصحبتهم

خصص وقتًا للعناية بنفسك

التأمل لمدة 10-20 دقيقة يوميًا

ممارسة اليوجا

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