شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات ومشروبات تحتوى على البكتيريا النافعة تساعد على نمو الشعر والان مع تفاصيل الخبر

البكتيريا النافعة تلك التي تساعد على تعزيز عمليات الهضم، تلك البكتيريا النافعة صحية ومفيدة وهامة لدورة معدية صحية، فهي موجودة في أمعائنا، بعض الأطعمة والمشروبات تنشطها والبعض الآخر يعرقل من عملها وهو ما يسبب للإنسان بالتبعية الكثير من الأعراض المرضية، مثل عسر الهضم، الإمساك الإسهال، المشكلات المعوية، آلام البطن، أوجاع البطن، عدم القدرة على هضم الطعم وغيرها الكثير من المشكلات.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتش الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن كل ما يحتوي على البروبايوتك هو طعام صحي ومفيد مناسب لبكتيريا الأمعاء ومنشط له، فقد وجد البعض أن بكتيريا الأمعاء تعزز منه نمو الشعر والجهاز المناعي وتحد من التوتر أيضا والقلق العام.

ففي البدايه تعمل على تعزيز أجهزه الجسم وتقوية دفاعاته ضد المرض وبالتالي فهي تعزز من قوة بصيلات الشعر مما يقلل من احتمالات سقوط الشعر والاصابة بالصلع، أو غيرها من الأمراض المرتبطة بتساقط الشعر الشديد.

فضلا عن أن البروبايوتك أو الاطعمة التي تحتوي عليه يساعد على التحكم في مزاجية الإنسان وإشعاره بالسعادة وتقليل مستويات التوتر وهرمون الكورتيزول، وبالتالي يشعر الإنسان بنفسية أفضل مما يجعل جسمه قادر على التغلب عليه ولا يسبب فقدان الشعر.

تحسن كل الأطعمة التي تحتوي على البروبايوتك من الصحة العامة ولها تأثيرات مفيدة جدا على الجلد وبصيلات الشعر كذا فروة الراس وبالتالي فهي تخفف من حدة تساقطه.

ينصح بتناول كل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على البروباياتك الصحي مثل الزبادي في منتجات الألبان، فهو صحي ومفيد إذا تناولناه ساده، كذلك يوجد في الحبوب الكاملة ويتواجد في الكثير من أنواع الفاكهة خاصة الموز، كما يتواجد بنسب متفاوتة في الخضروات بأنواعها المختلفة سواء ورقي او خضروات عاديه، احرص على إدخال هذه الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحتك العامة وصحة الشعر وعدم تساقطه.