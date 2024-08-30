شكرا لقرائتكم خبر عن لمشاكل الظهر.. هذه النصائح هتساعدك في تخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الوضعيات الصحية التي يجب اتباعها لتقليل ألم الظهر، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، قد نستيقظ ونعاني من آلام الظهر، ويحدث هذا بسبب عوامل متعددة من وضعية نوم غير صحية إلى كون المرتبة هي السبب، أو أنماط حياة أخرى، فعندما نجلس ونعمل في نفس المكان لفترة طويلة دون تمديد ظهرنا من حين لآخر أو التحرك، فإن آلام الظهر أمر لا مفر منه.



فيمكن أن يظهر هذا مباشرة بعد استيقاظنا في الصباح، و يمكن أن يؤدي الاستيقاظ مع آلام الظهر في الصباح إلى مشكلات صحية، ومن المهم أن يكون لديك روتين تمرين يستهدف عضلات الظهر لتمديدها بالطريقة الصحيحة والاستعداد لليوم التالي بجسم لائق.

فيما يلي خمس وضعيات يوجا سهلة يمكن أن تساعدنا في التغلب على آلام الظهر بشكل فعال، ومنها:

- من أسهل تمارين اليوجا التي يمكنك القيام بها لتخفيف آلام الظهر، ولذا قم بالنزول على أربع على حصيرة اليوجا ثم مد ظهرك إلى الداخل والبقاء لبعض الوقت، ثم ادفع رأسك إلى الأعلى ومد عضلات ظهرك إلى الداخل والبقاء في هذا الوضع لبعض الوقت.

- قم بدفع الجسم إلى الأعلى مع ملامسة اليدين والقدمين للحصيرة ، وتحتاج إلى دفع عضلات الأرداف إلى الخارج وتمديد عضلات الساق والبقاء في هذا الوضع لبعض الوقت.

- للقيام بهذا التمرين، نحتاج إلى الوقوف على السجادة مع مباعدة ساقينا بمسافة ثلاثة أقدام، ثم نلمس راحة اليد اليمنى بالقرب من القدم اليمنى وننظر إلى الأعلى، ويجب أن نكرر نفس الشيء للجانب الآخر أيضًا.

- تحتاج إلى الاستلقاء على البطن على السجادة، ثم وضع راحة أيدينا بجانب الصدر وسحب الجزء العلوي من الجسم لأعلى لتمديد عضلات الظهر.

- الاستلقاء على الظهر، ثم ثني ساقينا إلى الأعلى، ثم دفع الجسم إلى الأعلى ووضع راحتي اليدين بجوار عضلات الأرداف.