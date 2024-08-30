شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق هتساعدك على المشى يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر المشى من أبسط التمارين الرياضية التى يمكن أن تكون مفيدة جدًا لصحتك، فهو أحد الأساسيات لتحريك جسمك، وحتى لو لم تكن من محبى التمارين الرياضية وبرامج اللياقة البدنية، فإن المشى لمدة 20 دقيقة كل يوم سيكون كافيًا، ومع ذلك، من الصعب التعود على المشى كل يوم، لذلك هناك مجموعة من الاستراتيجيات التى يمكن أن تساعدك على روتين المشى يوميًا، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. فوائد المشى يوميًا..

يساعد المشي يوميًا على تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة العضلات والعظام والحفاظ على صحة الجلد، فالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يعمل على منع ظهور دوالي الأوردة، ويعد المشي تمرينًا رائعًا للأشخاص من جميع الأعمار، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إصابات طفيفة، وليس من الضروري أن تمشي بسرعة أو تبذل مجهودًا، بل الأمر يتعلق بالحركة وتدفق الدم واستهلاك الأكسجين لعضلاتك وبشرتك ورئتيك، ويمكن أن يساعد المشي في مكان هادئ في علاج الاكتئاب وإطلاق الإندورفين، مما يحسن الحالة المزاجية، ويمكن أن يؤدي المشي بشكل منتظم إلى تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، والمشي لمدة 20 دقيقة يوميًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

وفيما يلى.. 4 خطوات هتساعدك في تعزيز روتين المشى يوميًا قم بأداء أعمالك المنزلية سيرًا على الأقدام

حاول ألا تستخدم المواصلات عند الذهاب لأماكن قريبة من أجل شراء مستلزمات المنزل، حاول المشى للأماكن القريبة سريعًا وذلك ذهابًا وإيابًا، حيث تعد هذه الخطوة بداية رائعة لإضافة المشى إلى روتينك اليومى، ستجد أن قدرتك على التحمل تزداد مع تكرار هذا الأمر.

المشي أثناء التحدث فى الهاتف

احرص على المشى أثناء التحدث فى الهاتف ولا تلتزم الجلوس طوال المكالمة، حيث يمكنك استغلال الوقت الذى تقضيه فى الحديث على الموبايل فى ممارسة رياضة المشى، حيث يعزز ذلك الدورة الدموية لديك.

ابدأ صغيرا

لا تضع لنفسك هدفًا أعلى لتحقيقه عندما تبدأ في روتين المشي مثل السير لمسافات طويلة، لكن ابدأها خطوة خطوة، فعلى سبيل المثال، ابدأ بالمشى لمدة 10 أو حتى 5 دقائق، ولكن احرص على زيادة المدة مع التكرار المشى يوميًا حتى تصل لنصف ساعة إلى ساعة أو أكثر.

حاول المشى فى مكانك

إذا لم تتمكن من مغادرة منزلك يمكنك المشى فى مكانك والوقوف على فترات فلا تلتزم الجلوس لفترات طويلة، حيث يوفر ذلك بديلاً ممتازًا لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة معدل ضربات القلب دون إرهاق الجسم، وذلك إذا لم تتمكن من المشى بالخارج.